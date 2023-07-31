快訊

成都世大運／跆拳道讚啦！羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿勇闖金牌戰

8月2日再停賣記名式Suica！日本交通卡替代方案、綁定iPhone、新規則一次看

謝典林倒戈退黨？ 侯辦發言人：郭台銘若參選「國民黨就不用玩了」

好讀周報／養兒防老變「養老防兒」！ 神奇中文的預知記事

聯合報／ 好讀周報
示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

文／數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授詹文男

中文裡有許多成語，真的很神奇，雖已過千百年，但在現代社會仍能適用。好友老張就跟我分享最近在網路上流傳的一些成語新解。老張說：若你的薪資低到讓你在上班摸魚的時候毫無愧疚感，這叫「問薪無愧」；每天上班的臉色不是很好看，這叫「相由薪生」；對於手上的工作絲毫提不起興趣，沒有幹勁，這叫「力不從薪」；而當親友問你一個月賺多少錢的時候會有點害怕，這叫「提薪吊膽」。

以上的例子當然是搞笑。不過，筆者因為從事產業分析及趨勢研究近40年，常有朋友問及未來的預測，當回應這些諮詢時，猛然發現，中文不僅博大精深，且鑲嵌神奇的預知紀事。許多社會現象的描述，只要前後順序稍微調一下，就能與時俱進的解釋與呈現，與現今社會的變遷，絲毫沒有違和感！

●養兒防老→養老防兒

舉例而言，以前農業時代講求多子多孫以確保有足夠的男丁下田耕作，即所謂的「養兒防老」，但現今社會形勢大變，出現許多不就學、不上班、不進修、也不參加就業輔導，整天在家啃老的尼特族（NEET; Not in Education, Employment or Training），很是讓人很憂心，因此退休族群就要特別注意「養老要防兒」。

●國破山河在→國在山河破

又如，古代的騷人墨客常在不斷地朝代更迭中感嘆「國破山河在」，但現今因氣候變遷造成全球各地颱風、乾旱、暴雨頻仍，進而造成國土的流失與崩壞，而變成「國在山河破」。

少子化的趨勢，不僅產業受到影響，許多私立大專及高中職也岌岌可危。在1982年之前，台灣每年大致上都還有40萬的孩子出生，之後一路往下。2022年已降到13萬9千人左右。根據教育部的統計，111學年高中職應屆畢業生約21.1萬，大一新生21.3萬，大學名額已超過高中畢業生，若孩子剩下13萬，那7萬的大學生名額如何處理？無怪乎已有學校開始倒閉。真所謂3、40年前是「學生怕考不上大學」，現在則是「大學怕學生考不上」！

●孩子寵物化→寵物孩子化

另一有趣的現象與趨勢是，從農業邁向工業時代，勞動力逐漸從鄉村往都市移動，城鎮化與現代化的結果，促成婦女生育率降低及雙薪家庭比例提升的雙收入少子化家庭，亦即所謂的頂客族（DINK; Double Income No Kids），或頂OK族（DInOK; Double Income One Kid）。這些族群已成為台灣社會未來主要家庭形式之一。而因為孩子生的少，所以很寵，即所謂的「孩子寵物化」，但現今不生小孩的頂客族愈來愈多，開始大養寵物，變成「寵物孩子化」！但不管是寵物化，還是孩子化，爆發的商機可都是相當驚人。

●喜歡都可以→可以都喜歡

還有如：以前嬰兒潮世代年輕時是「只要我喜歡，有什麼不可以」，現在這些人進入銀髮階段，變成「只要我還可以，什麼我都喜歡」，因而衍生出許多「圓夢、懷舊」等等商機！

孔子曾說，人無遠慮，必有近憂。若我們能早點看到這些現象與趨勢的變化，並及早啟動因應作為，相信有機會降低如最近幾所學校退場所造成教職員及學生的影響與對社會的衝擊，也能提前部署，掌握新的市場發展契機。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

寵物 少子化 好讀周報

延伸閱讀

比亞迪2023年校招吸納逾3萬畢業生 高達8成將投入研發

腦麻生98歲阿嬤念空大圓夢想 里長念大傳提升服務量能

大學造假就業率？ 教學生稱「靈活就業」

學界估「分發入學」仍有上千個缺額 私校難逃名額寄存

相關新聞

好讀周報／養兒防老變「養老防兒」！ 神奇中文的預知記事

中文裡有許多成語，真的很神奇，雖已過千百年，但在現代社會仍能適用。好友老張就跟我分享最近在網路上流傳的一些成語新解。老張...

寫作教室／會考作文「傳統習俗」入題 以大甲媽為例3方向切入

106年國中會考曾以〈在這樣的傳統習俗裡，我看見……〉為題，希望學生在傳統習俗裡，感受到它所傳遞的情感，或發現它值得保存...

公民時事題／不想白白幫忙養大AI！Reddit宣布付費API方案

有美國PTT之稱的人氣社交媒體網站Reddit一直以來可以讓網友們發表、評論各式各樣的主題，也因此收集了大量的使用者文本與相關數據，對於各種公司、組織來說都非常有價值，此刻對那些想要用它來訓練人工智慧（AI）模型尤其特別。

閱讀數學／第一本微積分課本作者阿涅西 (中)

上週我們介紹到，數學才女阿涅西雖然妥協暫時不當修女，但也如願以償擺脫令她心力憔悴的沙龍。她總算有時間好好潛心於研究當中，只要一有空...

我與素養的距離╱不一樣的旅行——旅遊北京【文學北京篇6】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識...

英語解憂室／國三生如何同時學習新課程 並複習舊課程？

國三生在學習新課程的同時，還須準備國一二範圍的模擬考，面對進度跟總複習課程的雙重課業進度，同學們是不是希望能更有效率地解決英語這一科呢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦