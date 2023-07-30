公民時事題／不想白白幫忙養大AI！Reddit宣布付費API方案
一、時事掃描：
不想白白幫忙養大AI！Reddit宣布付費API方案「想用龐大數據庫訓練AI就付錢」
有美國PTT之稱的人氣社交媒體網站Reddit一直以來可以讓網友們發表、評論各式各樣的主題，也因此收集了大量的使用者文本與相關數據，對於各種公司、組織來說都非常有價值，此刻對那些想要用它來訓練人工智慧（AI）模型尤其特別。也因此，Reddit決定向使用他們數據的大公司收費！
【2023/04/21聯合報】
二、命題趨勢：
108課綱在普通高中公民與社會學科有「公Cf-V-1單一廠商漲價與所有廠商聯合漲價之效果有何不同」條目，探討在競爭市場裡，若某廠商漲價而其他廠商不漲價與所有廠商聯合漲價的結果有何不同，此條目為新教學內容。此新聞的關鍵字：付費數據、ChatGPT、AI、社群網路平台。
三、牛刀小試：
美國Reddit是一個讓網友自由發表、評論各種主題之社交媒體網站，因此收集了大量文本庫、真實對話等大量數據；若是Google Bard、OpenAI ChatGPT等AI模型可以讀取這些數據，將可以學習人類的自然語言。對此Reddit推出付費方案，提供給想存取Reddit數據者。而Twitter也早已向存取它的API者進行收費，兩大平台的作為將鼓勵其他平台，利用數據來進行盈利。如果Reddit的付費方案為市場所接受，顯示出哪些情況？(多選)
(A)商品替代性很小
(B)市場競爭程度低
(C)政府高度介入市場
(D)廠商以聯合漲價共同牟利
(E)廠商具有獨自掌握價格的地位
解答：(A)(B)(E)
解析：
(C)廠商能自行決定收費與否，顯示政府低度或未介入市場(D)題文並未提到廠商有聯合漲價行為。
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