閱讀數學／第一本微積分課本作者阿涅西 (中)

上週我們介紹到，數學才女阿涅西雖然妥協暫時不當修女，但也如願以償擺脫令她心力憔悴的沙龍。她總算有時間好好潛心於研究當中，只要一有空，她就會去修道院鑽研數學，而且靠著她強大的語言能力，她能輕鬆蒐集各種資料，這也成為了研究路上的一大助力。

1948年，在阿涅西30歲時，她出版了史上第一本微積分的教科書《分析講義》，或許是因為長期作為20位弟妹的老師，阿涅西清楚哪些地方比較難懂，哪些地方可能需要多一點敘述來解釋。像這樣活用教學經驗，阿涅西從年少學習者的角度撰寫了這本《分析講義》，這也是為什麼同樣是在講述微積分，其他的書籍會被當作「論文」，《分析講義》則是實至名歸的「教科書」。

當時歐拉發明許多新符號，像是代表函數的f(x)、自然常數e、虛數的i和代表連加的Σ等等。並且對微分方程有了重大貢獻。阿涅西不只很快就接受歐拉的新理論，將這些都寫進《分析講義》，書中一共分成上下兩冊，上冊講有限的數字，下冊講無限的計算。

內容從圓錐曲線、三角函數，一路到曲線極值、微分方程，應有盡有。甚至還被譽為是「介紹歐拉成就最好的入門書」，在當時的歐洲風靡了好幾十年，一直都是最優秀的微積分教材。不過想當然，這麼豐富的內容豈是一行兩行能講完的，上下兩冊都超過1000頁了！

關於阿涅西還有一個有趣的小故事。18世紀初，數學家格蘭迪在研究箕舌線時，用拉丁文中的繩子來為這條線命名。格蘭迪也附註，這個詞如果要用義大利文來寫的話會寫成versiera，阿涅西在自己的書籍當中就沿用了這個義大利文的名稱。

可是呢，當時在義大利文當中，versiera是女巫這個詞的縮寫，當美國的學者翻譯阿涅西的著作時，真的誤翻成女巫，箕舌線因此有了新別名，將阿涅西的姓氏和女巫合在一起，變成「阿涅西的女巫」。這個失誤衍伸的笑話一直到現在，部分課本當中都還看得到。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。