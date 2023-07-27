我與素養的距離╱不一樣的旅行——旅遊北京【文學北京篇6】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！

在遊覽完北京著名的古蹟後，不免俗的要來嘗嘗北京的美食，【飲食北京篇】總共有2隻影片，第一隻影片介紹有名的全聚德烤鴨、涮羊肉，還有狗不理包子。除了看照片垂延三尺外，還能了解這些食物的小故事唷。同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷！