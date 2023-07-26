再婚重組8人大家庭 湯志偉當繼子女的朋友：沒陪他們長大怎當嚴父？

「台上一分鐘，台下十年功」。9歲童星出道的湯志偉，淬練53年的表演功力，演什麼像什麼，榮獲金鐘獎男配角獎的肯定。比起電視劇和電影，舞台劇表演尤其考驗演員的功力；湯志偉在《丞相，起風了》，既誇張又細膩的肢體動作和表情，讓角色變得立體鮮明。

至今，每一次舞台布幕拉開、燈光亮起之前，湯志偉還是會緊張。他曾經請教小燕姐，沒想到即使如她已身經百戰，上場前也一樣會緊張。「緊張是一件好事，能夠幫助你完全地專注。」

上場前的湯志偉，神經緊繃、各種感官刺激被放大數倍，如：感覺褲子好像有點卡卡的、麥克風是否沒黏好等，心情既緊張又亢奮。對他來說，傾聽台前觀眾傳來的笑語聲、感受他們期待開演的情緒，成為他開演前放鬆的一種儀式。

賦予角色外型和特質，演什麼像什麼

湯志偉在小燕姐身上學到很多。27歲時主持她製作的《TV新秀爭霸戰》節目，他問小燕姐「對人生有什麼樣的規劃？」小燕姐的答案出乎他意料，她說：「我對人生沒有規劃，只是盡可能的做好每件事，自然而然機會就會來找你。」

這段話影響他至今，一生受用無窮。「當別人看到你的態度和表現都好，給你的角色就會愈來愈重，」湯志偉說。

演出每個角色之前，湯志偉會事先做功課，研究揣摩角色的外型和個性。2013年演出公視人生劇展《權力過程》中有江湖味的警察，「香港、韓國、日本有太多這種成功的角色，如果你無法跳脫，就變成別人的鏡子。」他和導演討論後，把頭髮剃成平頭、眉毛上方有刀疤，因為右肩受過傷，所以習慣斜肩、看人從下往上看，有點鬍渣、滿口髒話。而這部戲也為他拿下金鐘獎迷你劇集的男配角獎。

湯志偉演什麼像什麼。在公視《失業陣線聯盟》中，飾演失業的台商。他為戲把頭髮剪成地中海型秃頭，戴上700度大近視眼鏡，並刻意增重，演活了落魄失意的中年大叔，讓人幾乎認不出是他。

在演藝圈不是「失業」就是「就業」

在演藝圈打滾數十年，經歷起起伏伏、看透人情冷暖，湯志偉的心境有明顯的轉變。年輕時候若沒戲拍，會心慌；大學畢業後足足半年，沒有任何工作，從早到晚電話從沒響過，無聲的寂靜簡直要逼瘋人。

後來，湯志偉逐漸明瞭「在演藝圈，不是『就業』就是『失業』這兩種狀態」。等戲可能一等就是好幾個月甚至一年，懂得如何調適心情顯得格外重要。

隨著年紀漸長，等待的心情變得淡然。湯志偉說，好戲難求，而且有很多事情不是你能控制的。再加上，後期他也開始參與節目的製作，「想要開拍一部戲其實沒那容易，特別是好的內容需要時間慢慢醞釀。」

唯一你能做的就是，儘量做好準備，「空閒的時間是你儲備自己最好的時機。」當別人給你機會時，你才能抓住。

受疫情影響的這3年，他每天寫書法、上台大式開放課程，或是去圖書館借書，這些都是很好的免費學習資源。

52歲再婚，建立「重組家庭」

已過花甲之年的他，今年升格成為岳父，24歲的大女兒和小1歲的男友結婚了，「我對馬爺也算有個交代，他在天上應該能放心了！」

10年前，湯志偉和音樂人馬兆駿遺孀Juby結婚，他帶著兒子和Juby的3個孩子，組成「重組家庭」。

2人交往4年後，決定攜手共組家庭，並未遭遇來自孩子或長輩的阻力，反倒是外界有許多異樣的眼光，批評他是負心漢、議論Juby是小三。一直以來，他保持沉默，沒有為自己辯解太多。

早在2人正式交往之前，他已離婚3年，但因為和前妻有共識，不對外公開和討論這件事。

2人結婚後，除了4個孩子之外，還將湯志偉媽媽和Juby媽媽接來一起同住，等於是把3個家合併成1個家，組成「8口之家」。

即使是生活中的小事，也要好好溝通

成家後，隨之而來的是家庭支出劇增。原本父子2人的小家庭，電費不過幾百塊，隔一期電費暴增到8千多元，湯志偉簡直不敢相信自己的眼睛。立刻召集4個孩子開會，苦口婆心地溝通，很多水和電都是無意間浪費的，大家要齊心省水、節電，不然日常開銷會愈來愈多。

面對「重組家庭」的新生活，每個人都需要調適，即使是省電如此平常的生活小事，都需要好好溝通，甚至解釋。初期3個孩子無法理解為什麼要這麼做，Juby會去和孩子溝通、幫助他們了解家庭的運作。

為了讓每個人都有獨立的空間，湯志偉承租有6個房間的獨棟房子，還有後院可以養雞，他不諱言房租是一筆很大的支出，至今都未買房。

湯志偉在生活中帶大家力行「節能減碳」。早幾年他買了好幾盞太陽能的提燈，白天放在院子裡日曬，孩子放學回家後、一人提一個燈回房間；下雨天，他會把所有的水桶和盆子拿到院子、屋簷下接水。至今，他們家都未裝冷氣，唯一的冷氣裝在奶奶的房間裡。

當朋友，而不是嚴父的角色

湯志偉對Juby的3個孩子視如己出，他自認比較像是他們的朋友，而不是以父親的角色去管他們。

「他們很小的時候，我沒有陪伴他們長大，我怎麼當嚴父？」當孩子遇到問題，他會說說自己的想法和經驗、提供一些建議，但絕不會強硬要求孩子要按照他的想法；念什麼學校和科系，他也不會介入，最多就是提供一些看法。

對於課業成績，湯志偉看得很開，「現在根本不用擔心沒有大學念。」小女兒國小畢業時自己要求要考薇閣，完全沒有補習竟然考上；現在念高一，成績非常好、暑假還到中研院實習，「我們完全沒有盯她或管她功課，都是她自我要求的。」

「3個孩子都遺傳到馬爺的音樂天分，不僅喜歡也很會唱歌，還會創作、作曲。」他們曾和姑姑馬毓芬一起登台獻唱，姑姑也有現成的資源，但他們對舞台和掌聲沒有什麼憧憬，不曾想過進演藝圈。

孩子和父母都不用人擔心，是一種福氣

大女兒年紀輕輕就結婚，說不擔心絕對是騙人的。湯志偉和女兒促膝長談：「妳的人生才正要開始，就有了一個家庭，有沒有想過妳可能被綁住？而且，25歲跟35歲所能承受和包容的，絕對是不一樣的。」

女兒則認為，「不管是25歲或35歲結婚，婚姻中所面臨的問題都類似，如果可以早一點開始學習，為什麼要再耽擱10年？」

目前夫妻倆在外租房，成立自己的小家庭、打理生活的柴米油鹽，湯志偉說：「他們選擇自己想要的生活，很好啊。」而且「不管怎麼樣，他們需要什麼協助，我們都在。」

隨著孩子們長大、各自獨立，湯志偉來到人生較輕鬆的階段。爸媽雖然年事已高，但身體硬朗。爸爸93歲、輕微失智，但還能在社區裡騎單車、行動自如；媽媽84歲仍活躍職場，在關懷獨居老人的機構擔任副執行長，比湯志偉更忙碌。

「爸媽和孩子都不用人擔心，是我很大的福氣，我還求什麼呢？」「除了電費，我沒有什麼事情好管了。」湯志偉笑道。

在金馬獎50周年紀錄片《我們的那時．此刻》中，找來當初在工廠工作的女工談瓊瑤電影，這群阿嬤的臉上浮現少女般的神情。演戲演了一輩子，「對演員來說，你的演出能夠成為別人生命記憶中的片段，這是多麼大的榮幸，一切都值得了。」湯志偉說。

延伸閱讀：

曾經手王永慶等名人最後旅程，大體化妝師李安琪：我很常聽到家屬哭著說：你怎麼沒有等我，我們不是說好要做什麼嗎？

早產學不會注音符號，苦讀十年，成台灣首位「棒球博士」！馮勝賢：要有能力選擇環境，不要讓環境來選擇我

挺過18次化療》朱芯儀：媽媽努力照顧全家，爸爸則要努力照顧媽媽，如此不論多辛苦，全家就會越來越好!

文章授權轉載自《未來Family》