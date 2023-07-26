看美劇學英文！中學生別錯過 六部經典影集讓你短短暑假實力升級

天氣炎熱不想出門，待在家又不知道要做什麼嗎？想要躺在床上舒服的追劇，但又感到有點罪惡感嗎？「聯合新聞網」整理了六部有助於練習英聽以及學美語的影集，不僅有許多經典影集，難度也由淺入深，觀賞起來不會感到太有負擔。

美國影集特別適合放暑假的國中、高中生們，藉由追劇也能達到學習的效果；若是準備考試，也能在緊湊的排程裡獲得喘息，趕快來看看吧。

1. 《六人行》（Friends）

主演：珍妮佛·安妮斯頓、寇特妮·考克絲、麗莎·庫卓、麥特·勒布郎、馬修·派瑞、大衛·史威默

季數／集數（長度）：10季／236集（20-22分鐘）

收看平台：Netflix、HBO GO

《六人行》可以說是最為人熟知的美國情境喜劇，在一百多個國家播出，從1994年持續播出到2004年。這部劇情主要講述六位主角日常生活的糾葛，包含友情、親情與愛情，每位角色的塑造都非常鮮明，每一集都能把大家逗樂。

本劇對話內容相對簡單易懂，且發音清晰，非常適合剛開始接觸的英語學習者。除了基礎對話之外，還能學到許多道地的俚語、片語，在追劇的過程中更愛英文，幽默感也會有所提升。

圖／Netflix

2. 《追愛總動員》 （How I met your mother）

主演：喬什·拉德諾、傑森·席格爾、蔻碧·史莫德、尼爾·帕翠克·哈里斯、艾莉森·漢尼根

季數／集數：9季／208集（21-22分鐘）

收看平台：Disney+、Apple TV

《追愛總動員》也是非常經典的美國情境喜劇，從2005年也播了近10個年頭，簡直是《六人行》的接班人。光看名字就能知道是一部追愛的影集，藉由主角Ted講述年輕時和老婆相遇的故事給孩子們聽，使得每個角色都很立體，他們之間的互動也是笑料之一。

這部的特色在於他一集只有20分鐘，讓不想花太多時間看劇又想練習英文的人，作為忙碌中的小喘息，可以說是再適合不過了。

圖／Disney+

3. 《菜鳥新移民》 （Fresh off the Boat）

主演：朴藍道、吳恬敏、楊升德、韋智林、陳琦燁、宋靜秀

季數／集數：6季／116集（21分鐘）

收看平台：Disney+、Apple TV

《菜鳥新移民》 改編自黃頤銘著作《初來乍到：回憶錄》，因為題材特別，首集就創下794萬人口的收視率呢。劇情講述台裔的美國人黃頤銘一家搬到佛羅里達州的奧蘭多，希望在那裡展開全新的生活，但因為環境不夠熟悉，他們所面臨的文化衝突與生活上的摩擦一觸即發。

本劇接地氣的會話、簡單的詞語也都很適合英語初學者入門。不僅學語言，同時也把美國和亞洲文化之間的差異體現出來，怎麼能不看。

圖／Disney+

4. 《荒唐分局》（Brooklyn Nine–Nine）

主演：朴藍道、吳恬敏、楊升德、韋智林、陳琦燁、宋靜秀

季數／集數：8季／153集（22分鐘）

收看平台：Netflix

《荒唐分局》是一部美國情境喜劇，榮獲金球獎「最佳音樂或喜劇類電視劇」獎，講述位於布魯克林區99分局的各位警探和新上任的總警司之間爆笑幽默的趣事，每位主角的個性都很突出，他們互動擦出的火花可說是一大亮點。

若要一邊看一邊理解劇情，這部整體的語速快，難度頗高，認真吸收的話英文一定有質的提升。

圖／Netflix

5. 《絕命毒師》（Breaking Bad）

主演：布萊恩·科蘭斯頓、亞倫·保爾、安娜·岡恩、迪恩·諾里斯、貝茜·布蘭特、RJ·米特

季數／集數：5季／62集（47-55分鐘）

收看平台：Netflix

《絕命毒師》是一部獲獎無數的美國電視連續劇，被認為是有史以來最偉大的電視劇之一。劇情描述一名高中天才化學教師，因為罹患末期肺癌，龐大的醫療費用加上家中高額貸款，讓他義無反顧地走上犯罪之路。

這部劇的對話較為困難，包含許多專業術語和俚語，如果你已經擁有一定的英文程度，希望挑戰更高難度的學習，這部絕對要放入人生片單中。

圖／Netflix

6. 《星期三》（Wednesday）

主演：珍娜·奧特嘉、關朵琳·克莉絲蒂、杭特·杜漢、克莉絲汀娜·蕾奇、傑米·麥沙尼

季數／集數：1季／8集（45分鐘）

收看平台：Netflix

《星期三》是一部美國恐怖喜劇電視劇，改編自《阿達一家》的星期三·阿達。主角星期三是擁有窺視過去以及未來的哥德少女，故事從星期三轉學至奈落學院展開，延伸一連串不可思議的際遇，過程中需要學會與人相處並且掌握自己的能力。

本劇帶有奇幻風格，著實讓許多人都沉醉在星期三的魅力，而Netflix官方也宣布已有籌備第二季的打算，快趁現在追完！

圖／Netflix

以上就是介紹大家的六部影集，推薦給想要增強實力的國中、高中生們，相信英文實力一定會有大幅進步。就算不是想要練英文，單純劇荒想要看劇，這些也都非常經典、一再回味。