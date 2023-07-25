好讀周報／國家貓咪獎得主 黑白賓士貓暖心做失聰主人的耳朵

本報訊

英國慈善機構「貓咪收容所」（Cats Protection）每年會舉辦貓咪大獎，今年的國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）總冠軍是一隻來自小鎮切斯特菲爾（Chesterfield）的黑白賓士貓「澤比」（Zebby）。

澤比今年2歲，與66歲飼主一起生活。因為飼主是聽障者，澤比負起提醒主人的責任，甚至還可以去拿郵件。

飼主表示，當電話響起或有人按門鈴時，澤比就會到身邊走來走去，提醒她。晚上睡覺時如果有異常聲音，澤比也會用貓掌拍她的臉、叫醒她。

「獨居和失聰意味著生活可能會很孤獨，但有了澤比在身邊就不會了，牠是我的英雄。」飼主說道。

英國慈善機構「貓咪收容所」每年會舉辦貓咪大獎，今年的國家貓咪獎總冠軍是一隻黑白賓士貓「澤比」。（圖／BBC）

澤比是全英貓咪大賽4位入圍者之一，牠在公眾投票中打敗數千競爭者，贏得「Family Fur-ever」類別的冠軍，這個項目是表彰使家庭變得更完整的貓咪。

「貓咪收容所」幹部弗萊爾表示，「從看到牠的報名表時，我們就知道澤比很特別。」