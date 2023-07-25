好讀周報／國家貓咪獎得主 黑白賓士貓暖心做失聰主人的耳朵
本報訊
英國慈善機構「貓咪收容所」（Cats Protection）每年會舉辦貓咪大獎，今年的國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）總冠軍是一隻來自小鎮切斯特菲爾（Chesterfield）的黑白賓士貓「澤比」（Zebby）。
澤比今年2歲，與66歲飼主一起生活。因為飼主是聽障者，澤比負起提醒主人的責任，甚至還可以去拿郵件。
飼主表示，當電話響起或有人按門鈴時，澤比就會到身邊走來走去，提醒她。晚上睡覺時如果有異常聲音，澤比也會用貓掌拍她的臉、叫醒她。
「獨居和失聰意味著生活可能會很孤獨，但有了澤比在身邊就不會了，牠是我的英雄。」飼主說道。
澤比是全英貓咪大賽4位入圍者之一，牠在公眾投票中打敗數千競爭者，贏得「Family Fur-ever」類別的冠軍，這個項目是表彰使家庭變得更完整的貓咪。
「貓咪收容所」幹部弗萊爾表示，「從看到牠的報名表時，我們就知道澤比很特別。」
獲選「年度貓咪」後，澤比收到一座獎盃，還有一張價值200英鎊（約台幣8038元）的寵物用品抵用券。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言