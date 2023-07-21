國際小學堂／研發延宕 歐洲面臨火箭空窗期

歐洲太空計畫主力載具阿利安火箭目前陷入青黃不接狀況。服役廿七年的阿利安五型火箭七月五日完成第一一七次也是最後一次任務，宣告退役，但下一代阿利安六型火箭卻遭遇技術等問題延誤首發時間，預計要年底甚至明年才能上路。這讓歐洲四十多年來首度無法仰賴自己的載具上太空。

安全可靠的阿利安五型被迫退役，主要是成本考量。阿利安五型的製造成本太高，無法和美國民間太空企業競爭，後繼的阿利安六型將便宜至少百分之四十。

阿利安六型將根據客戶需求，提供兩種型號。一種配備兩具助推器，可將四千五百公斤載荷送入同步軌道，或將一萬三百公斤載荷送上低地球軌道。另一種配備四具助推器，載荷大約加倍。

阿利安六型火箭 製表／陳曉慈

模組化設計 可降低製造成本

阿利安六型計畫是歐洲太空總署（ＥＳＡ）主持，主承包商阿利安集團由十三個歐洲國家數百家公司組成。計畫於二○一四年首度發布，是一款採用模組化設計等降低成本方式打造的重型運載火箭。最初打算在二○二○年首航，後因新冠疫情及供應鏈短缺影響，導致計畫推遲。

太空新聞網站Space.com報導，阿利安集團旗下負責發射業務的阿利安太空公司執行長伊茲瑞爾六月曾表示，阿利安六型已裝上發射台，正進行升空前的最後準備，預計九月首次升空。然而，ＥＳＡ將發射時間訂得更晚，表示七月將執行兩項「熱火」測試，也就是實際點燃引擎進行測試，預計十一月執行火箭升空組裝作業。

不過，總部位於德國的航天航太製造公司ＯＨＢ在季度電話會議中向投資人表示，阿利安六型恐怕二○二四年才會發射。

不能重複用 難與馬斯克競爭

太空探索科技公司的獵鷹九號火箭，一日搭載歐幾里得天文望遠鏡，從佛州卡納維爾角的美國太空軍基地發射升空。（美聯社） 阿利安六型在火箭發射市場的主要競爭者，就是億萬富豪馬斯克的美國企業「太空探索科技公司」（SpaceX）。SpaceX近年來逐漸把持市場，已連續兩百多次成功發射可重複使用的「獵鷹九號」與「獵鷹重型運載火箭」，且紀錄仍在更新中。

伊茲瑞爾說，由於阿利安六型採用十年前的技術研發，因此不像「獵鷹九號」具重複使用功能，預計十年後歐洲才會出現新一代可重複發射火箭。

阿利安六型低推力版前往低地軌道的載重量一萬三百公斤，比獵鷹九號的一萬八千五百公斤低了不少。至於發射費用，美國Politico網站曾報導，阿利安六型每次發射要價七千七百萬美元，比五型的一點七七億美元大幅降低。不過，載重量更大的獵鷹九號每次發射標準價格為六千七百萬美元，顯然阿利安六型在價格和成本效益上仍無法和獵鷹九號競爭。

研發費翻倍 估一千四百億元

阿利安六型研發費用十分可觀。路透報導，截至去年十一月，阿利安六型研發費用估計為四十億歐元（約台幣一千四百億元），已是ＥＳＡ二○一五年最初預估廿四億歐元的近兩倍。

預算超支與進度落後，在大型太空專案中並不罕見。美國太空總署如今備受讚譽的韋伯太空望遠鏡花費約一百億美元（約台幣三一六五億元），比初期預估的上限高出至少三倍，二○二一年升空也比原訂的二○○七年晚十四年。