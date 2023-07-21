國際小學堂／阿利安火箭 歐洲44年來的依靠

歐洲的主力火箭阿利安五型（Ariane 5）七月五日晚間自法屬圭亞那庫魯的太空中心升空，進行第一一七次也是最後一次任務，依計畫於升空約半小時後將一顆法國軍事通訊衛星和德國衛星送上地球同步軌道，結束廿七年服役。

名列全球最可靠火箭系統

法新社報導，阿利安五型初期曾出師不利升空失敗，之後卻成為全球最值得信賴的火箭系統之一，連美國太空總署二○二一年都放心把價值一百億美元（約台幣三一六五億元）的韋伯太空望遠鏡交給它發射升空。

阿利安五型在這次任務中再次證明其性能，讓韋伯太空望遠鏡精確抵達預定位置，完全不須動用其攜帶的燃料修正軌道，讓這具望遠鏡使用年限加倍，從十年變成廿年。

據統計，阿利安五型一一七次發射任務，成功率近百分之九十六。同樣執行過上百次任務的俄羅斯質子Ｍ火箭，成功率為百分之九十。

這些年來，阿利安五型將兩百卅多顆衛星送上太空，其他知名任務包括二○○四年發射歐洲太空總署（ＥＳＡ）羅塞塔號太空船，成為第一個登陸彗星的太空探測器。今年四月，ＥＳＡ的木星冰衛星探測器也由阿利安五型成功發射。

助歐洲站穩通訊衛星市場

阿利安系列火箭的開發工作始於一九七三年，阿利安一型首枚火箭於一九七九年升空。阿利安五型一九九六年首次發射，卻以失敗收場，於發射四十秒後因偏離軌道而自行引爆。

類似的失敗僅於二○○二年再發生過一次，此後阿利安五型便迎來一連串成功任務。二○○二年參與阿利安五型火箭工作的工程師吉利柏特表示，當年的爆炸是一次「創傷經歷」，給團隊留下深刻印象，但最初的顛簸也發揮正面影響，讓團隊不敢鬆懈。

阿利安五型最早在一九八○年代開始研發，一開始的目標是打算將名為「荷米斯」的載人太空梭送上太空。這項歐洲太空梭計畫後來因成本問題喊停，但阿利安五型研究成果並未放棄。

阿利安五型能夠承載比上一代阿利安四型大得多的負載，問世初期使歐洲在火箭發射市場握有競爭優勢，也讓歐洲大陸在通訊衛星市場上站穩腳跟。歐洲太空總署（ＥＳＡ）太空運輸負責人紐恩希旺德表示，以商業角度來說，阿利安五型是「歐洲太空活動的先鋒」。