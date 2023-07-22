閱讀數學／第一本微積分課本作者阿涅西 (上)
現在只要講到微積分，很多人就會不由自主地退避三舍，覺得這是很艱深的學問。想像一下，如果你現在處在18世紀中期的歐洲，而且你為了學習微積分而買了一本熱銷的參考書。你覺得，這本書的作者會是男性還是女性呢？
大多數的人可能會想：哎、發明微積分的是牛頓和萊布尼茲，他們都是男性，那能夠寫出微積分教科書的應該也是男性吧？不過，世界上第一本微積分教科書其實是出自女性之手，她就是我們今天的主角「瑪麗亞·阿涅西」。
阿涅西的父親是一位義大利的絲綢商人，經商致富並成為米蘭當地最富有的家庭。他致力於讓家裡的孩子進到上流社會，於是對孩子們進行英才教育，時不時還會舉辦沙龍，邀請各領域的學者來和自己的小孩們交流。
阿涅西作為長女，自然也被重點培育。而且啊，她自幼就被認為天資聰穎，9歲時就在沙龍向大眾演說，內容還是關於女性的受教權益；11歲時阿涅西已經能夠講7種語言，被譽為「七語演說家」；到了14歲，她已經在學幾何學和彈道學了。
不過，儘管阿涅西對數學有興趣，但這和在沙龍上與來賓辯論是兩回事。20歲時，她厭倦了這種社交場合，向父親提出不再出席沙龍的想法，並決定要去修道院當修女、服務窮人。
父親也清楚，自己舉辦的沙龍之所以能夠吸引這麼多有學識的人來參與，阿涅西佔了很大一部份原因，所以當然不准她說不去就不去了，兩人還為此大吵一架。最後，雙方各退一步，父親向阿涅西開出了條件：只要阿涅西放棄當修女，繼續學習數學並且負責指導弟妹們的課業，她可以不必再參加任何社交活動，想要去做慈善也沒問題。
(未完待續)
本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。
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