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國中國文／複詞三兄弟──同義複詞、偏義複詞及反義複詞

聯合新聞網／ 力宇教育

所謂的「複詞」是由兩個或兩個以上的字所合成的詞，日常生活中，我們若想表達自如，大多需依靠「複詞」。而「複詞」又可分為兩大類：衍聲複詞、合義複詞，今天我們要認識的就是合義複詞中的同義複詞、偏義複詞及反義複詞。

「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」想必大家對這句經常被運用在保險廣告中的句子不陌生，它主要表達了有些災禍的發生，事先是無法預料的，其中「禍福」二字在這裡就只取「禍」的意思，像這樣的複詞我們就稱為「偏義複詞」。類似的例子還有許多，如：「一笑泯恩仇」的「恩仇」（只取「仇」的意思）、「忘懷得失」的「忘懷」（只取「忘」的意思）等。

如果你想進一步認識這類複詞的用法，就跟著林伶老師的腳步一起來學習吧！

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力宇教育

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