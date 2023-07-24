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寫作教室／閱讀寓言 兩步驟讓文章更生動

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂映靜老師／撰寫
示意圖／ingimage
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許多人喜歡閱讀寓言故事，是由於寓言故事往往情節簡短、人物形象鮮明，且寓意深刻，引人深思。作者透過虛構的內容，將自己的想要說的話寄託其中，一來能讓讀者自發地思考故事背後的涵義，二來比起直接說教，更能引起讀者興趣，甚至可以明哲保身。而在閱讀寓言時，可透過幾個方向思考其中寓意：

●對比列舉

在《伊索寓言》中有則著名的故事「螞蟻與蚱蜢」，藉由螞蟻與蚱蜢的對比，讓我們知道未雨綢繆的重要，應該學習螞蟻的勤勞，警惕自己不要如蚱蜢一般懶惰。透過兩者完全相反的作為與形象，讓讀者思辨哪一個值得效法，哪一個須自我鑒戒。

不過，也可「另類思考」一番，即故事中的人物形象寓意是否可翻轉呢？例如錢鍾書的〈讀《伊索寓言》〉就提供我們不一樣的思維。他認為蚱蜢（促織）化身為「詩人」，而螞蟻成為那些「見死不救」之人，在蚱蜢（促織）死後，卻成為螞蟻的糧食。以此看來，螞蟻倒成為負面形象的寄託。

●聯想類比

柳宗元著名的寓言──〈蝜蝂傳〉，一開始描述的是善於背負物品的小蟲——蝜蝂，透過牠的行為以及最後負重墜地而死的結局，清楚勾勒蝜蝂的形象。接著筆鋒一轉，將蝜蝂形象推展至那些貪得無厭的人身上，直指當時腐敗的官僚。

在這則寓言中，柳宗元有自己想要諷刺的對象，而對比現今，我們也可以思考在我們生活周遭是否也存在著如「蝜蝂」一般的人呢？

●推果求因

在《說苑》中記載一則〈梟逢鳩〉的寓言故事。從梟與鳩的對談中，可以知道梟因為叫聲難聽因而被當地人嫌惡，於是想要往東遷徙，然而鳩卻點出問題核心——梟應該要改變的是自己的叫聲，而不是遷往他地。因為就算梟往東邊遷徙，那裡的人仍然會討厭他的聲音。從這則寓言中，讓我們瞭解到「與其想要改變環境，不如先改變自己」。這是很深刻的人生體悟，值得我們細細品嚐。

閱讀寓言除了可以幫助思考其中寓意，也能學習寓言的寫作策略。説了這麼多，或許你也可以試試創作一則新的寓言故事喔！

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寫作教室 作文

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