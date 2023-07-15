閱讀數學／學數學沒有障礙 只有不同(下)

上週我們聊到，數學障礙患者狄倫以自身的經驗，撰寫了一篇研究論文，探討數學障礙或許並不如想像中的那樣是缺陷，而是不同，只要換一種方式學習，就能學好數學。論文中歸納出了許多策略，如同一把把鑰匙，讓患有數學障礙的學生有機會開啟一扇又一扇的門，更往數學世界走進去一點。

§鋪一條通往數學的道路

這份論文根據狄倫的經驗，再提出三個陪伴數學障礙孩子學習的關鍵：

➀ 閱讀數學

將數學符號、計算式轉換為語言，可以幫助學生更好理解數學運算的過程和結果，也有助學生理解並掌握抽象的數學概念。

➁ 就像數學老師的叮囑，過程很重要

展示「解題的每個步驟」有助學生理解，避免在步驟間出錯。作者提出，即使這可能需要更多的寫作，但這種方法可以幫助學生更好地理解從一步到下一步的轉換，並更容易地捕捉到他們的錯誤。

➂ 欲速則不達

「數學算得愈快愈好」其實是種迷思。

論文指出，速度和效率並非學習數學的必要條件。實際上，強調速度和效率只是徒增學習壓力，更可能讓學生否定自己的能力。老師應該鼓勵學生使用多種解決方案，尊重學生多元的學習與表達方式。

狄倫曾經說過：

「既然我們不會說有閱讀障礙的孩子將永遠被拒於學習與閱讀的門外，那麼我們也不該認為有數學障礙的孩子學不了數學。」

狄倫與這份研究告訴我們：就連被診斷為有數學障礙的學生，都有機會因為不同的方式而學好數學。更多時候，當我們或我們的孩子學習時遇到困難，相較於討論天賦，或許嘗試不同的學習方式，更能幫助他們學好數學。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。