我與素養的距離／不一樣的旅行——旅遊北京【文學北京篇6】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！

【文學北京篇】總共有6隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。繼圓明園後，【文學北京篇6】來到最後一站─頤和園。頤和園是清朝的皇家行宮和大型皇家園林，以人工建築與自然山水巧妙結合的造園手法著稱於世，是中國園林藝術頂峰時期的代表。克里斯．李帶著我們從東宮門開始，暢遊仁壽殿、玉瀾堂、樂壽堂、長廊、蘇州街等景點，需要耗上一整天的時間唷。同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷！