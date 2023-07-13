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國中數學／量的溝通工具 單位換算之重要

聯合新聞網／ 力宇教育

單位在日常生活中無處不在，量身高體重要單位，看氣溫要單位，算時間也要單位，生活中有太多數據要使用到單位。所以什麼是單位呢？單位是「計量事物標準量的名稱」，例如公尺、公斤、攝氏溫標、秒等，有了單位可以方便人們在溝通某一量時有共通的概念。

而「同一個量在不同計量單位之間的轉換」，就是單位換算，例如國小就學過的100公分＝1公尺，1000公尺＝1公里，到了國中，當我們遇到非常大或非常小的數字時，為了計算及辨識方便，就會使用科學記號來表示單位換算後的數值。那就讓我們跟著力宇教育的林岳老師一起來試試各種單位之間的換算吧！

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