單親家庭長大、從小立志當諧星 陳大天：願給孩子想做的事最大支持

7月初正值酷暑，在劇團的排練場見到藝人陳大天，穿著T恤、一身輕便，為即將公演的舞台劇《仁愛路六號》加緊排練。即使溽暑難耐，陳大天的臉上沒有一絲不耐，待人有禮，給人很好的印象。

在演藝圈裡，陳大天從不走譁眾取寵的毒舌路線，也不見他對人有不厚道的批評。以模仿出道的他，無論是模仿歌手費玉清、蕭敬騰、林宥嘉...，或是政治人物柯P、蘇貞昌、韓國瑜...，神韻唯妙唯肖。在舞台劇《仁愛路六號》更是一口氣模仿4個角色，從蔡琴、羅大佑到李登輝、郝柏村，令人拍案叫絕。

從小就立志當諧星

35歲的陳大天，從小就立志、想當諧星。小學念私立小學，一次看到學長姐表演說相聲，台下捧腹大笑、掌聲連連，這個場景讓他心生嚮往，有朝一日也想站在台上逗大家開心。

之後，只要有機會，他就主動爭取上台。他發現，「能夠逗大家笑，不只很有成就感，而且說話幽默的人，通常人緣都很好。」

於是，他把在電視上看到郭子乾模仿的「李掏」、唐從聖模仿的「李熬」，搬到班上去表演，傳神又誇張的模仿，引人發噱。後來下課時間，同學常拱他上台表演。

陳大天笑說：「我真的是從小看著郭哥、從哥的模仿長大的。」從小學起一路看到高中、大學，《全民大悶鍋》、《全民最大黨》裡的精湛模仿，成為他後來表演很重要的養分。

比起其他同學，腦袋裡背的是國文、英文、歷史等學科知識，關心考試成績好不好；陳大天記的則是「段子」，想辦法讓自己隨時有不同的表演可以拿得出手，只擔心同學覺得他的表演不好笑。

奶奶給他很多的愛和包容

陳大天生長在單親家庭，爸爸是軍人、多數時間不在家，是奶奶一手帶大他的。她給了陳大天很多的愛和包容，也因此，他從來不覺得自己的成長有什麼缺憾。

從私立小學直升到私立國中，國一時陳大天的數學成績太差，很常被打；被打到怕的他開始翹課，流連網咖、打線上遊戲。後來爸爸看情況不對，趕緊把他轉學到公立國中。

陳大天形容「奶奶的愛『很無敵』，她從來不會因為我成績不好或翹課而罵人，有她在，我永遠不用擔心肚子餓；如果我開口跟她要零用錢，她一定會給我。」

有一次，陳大天沒大沒小地罵奶奶，她拿起手上的鍋子敲他的頭一下。「當下我心想，這個動作也未免太『卡通』了吧，這有什麼用？」沒想到，鍋子打頭竟然超痛，痛到他哭出來，從此以後再也不敢罵奶奶了，「原來她生氣起來，也是蠻嚇人的。」

提到奶奶，陳大天有許多說不出口的遺憾，「那個時候覺得自己長大得太慢了！」高二時一次期中考，下午放假、陳大天和同學出去打籃球，奶奶在家意外從樓梯上跌下來。回家後，他看到救護車開到家門前，那一刻除了驚慌失措，更多的是自責，「如果自己在家就好了，就不會錯過重要的關鍵時刻。」

奶奶住院一個多月後離世，對他來說，「那個永遠支持著你，讓你隨心所欲、想幹嘛就幹嘛的人突然不在了，一瞬間自己好像突然就長大了。」

高中時就開始主持活動，大學重考一年

奶奶走後，陳大天高二到高三時獨立生活、完全沒人管，日子過得恣意輕狂，找附近的鄰居來家裡住、暑假時把家裡變成網咖。還跟爸爸說「不考大學了」，遠在大陸做生意的爸爸也拿他沒輒。

高中時期，陳大天一心撲在表演上，很想要有自己的舞台，於是跟同學毛遂自薦、自己可以免費主持活動。漸漸地，外校的熱音社、熱舞社等也會找他主持活動，在高中校際之間小有名氣。

高三決定不考大學後，他把所有時間幾乎都花在各種外務，主持各校大大小小的活動、代表學校參加各種比賽如反毒話劇，優異表現掙來超高的操行分數。

高職電機科畢業後，原本還在猶豫是否直接進演藝圈、不念大學了。一次跟高中同學聚會，見同學們聊精彩的大學生活，自己卻只能分享主持活動的經驗，頓時驚覺「大家都已經進入人生新的階段了，反觀自己卻停在原地的感覺。」

於是，下定決心重考，高四這年蹲補習班、好好讀書，最後考上文化大學國劇系。

進演藝圈不被家裡看好

最近，陳大天參加《全明星辯論會》節目，第二集他以「會不會支持小孩成為流量網紅？」為題進行辯論。他抽到的辯論立場是反方、不支持孩子。但其實他真正的想法是，當然要支持孩子。

曾經，沒有一個人看好他進入演藝圈。當他說自己想當藝人，家裡所有人都反對，說「怎麼可能」，澆他冷水。不過他現在回頭看，也能體諒爸媽那輩人的想法，「因為他們的成長過程沒有那樣的經驗，自然會覺得打電動不好、進演藝圈不行。」

陳大天說：「如果有一天我當了爸爸，只要是孩子想做的事，我都願意支持。」如果孩子想站在螢光幕前，他以過來人的經驗分享，「社群的力量真的很驚人，能載舟亦能覆舟。」因此，健康正向的心態很重要，在孩子準備好之前，他一定會盡力提供支持和支撐。「無論哪個夢想都不是一步登天，都得經歷些磨難才能取得真經。」

大一時，陳大天試鏡成功、開始參加人生第一個節目《超級旁門左道》；爸爸這時回台灣，也無從阻攔起。

一直以來，父子倆都不太向對方表達感情，平常兩人相處比較像朋友。「不過在我需要他的時候，他還是很像爸爸。」陳大天26歲時失戀太傷心了，一進門就抱著爸爸大哭，「我爸應該很傻眼、手足無措吧，」而這也是父子倆肢體和心理都最親近的時刻。

向前輩學表演，也學人情義理

陳大天拜邰智源為師。邰智源不吝於提攜後輩，教他如何說話，表演如何鋪哏、「抖包袱」，製造笑果。從前輩身上，除了學表演的技巧，陳大天學到更多的是，應對進退和人情義理。

邰智源教他，「演藝圈是和觀眾結緣的工作，」遇到有人叫不出你的名字，你就主動告訴對方你是誰，不要讓他尷尬。有些藝人很在意自己被認錯，陳大天的心態很好，不僅一笑置之，甚至還把它寫成脫口秀的段子，自娛娛人。

很難定義陳大天是怎麼樣的藝人，除了綜藝節目主持，也出過唱片，演出電視劇、電影和舞台劇，近2年甚至跨足、表演脫口秀。

陳大天很在意自己是否不斷地進步，害怕別人對他的印象停留在過去。很多人好奇他怎麼轉換不同的舞台？陳大天說：「最好的準備，就是你一直在準備。」只要你持續保持在表演的狀態，就不需要擔心轉換舞台會卡住的問題，反而是不同的經驗會帶來更豐富的養分。

陳大天自認是「努力型」的人，比起有天賦、反應快的人，他靠的是勤能補拙。

曾經，身高188的他，很多人都認為他應該很會打籃球，但其實他的肢體不太協調。高一時沒有考上籃球隊，但他仍時常和同學一起練球；高三畢業後有一次他跟教練一起打完球，教練驚喜地問他要不要參加球隊？士別三日，對他刮目相看。

即使先天沒有優勢、略顯笨拙，陳大天相信，「只要願意努力，一定會有自己的一片天。」

不管成功或失敗都很過癮

陳大天以藝人之姿，敢挑戰說脫口秀，不得不說他非常有勇氣。畢竟台下觀眾覺得好笑或不好笑，一望即知、完全騙不了人。

說脫口秀，最難的莫過於寫段子；逗笑別人很難，惹怒別人很容易。「但這也是最可貴之處，」陳大天說。從發想、寫段子到上台表演，所有一切都是他自己獨立完成；聽到台下的笑聲和掌聲一波波，所獲得的快樂和成就感令他上癮。

比起上節目，演舞台劇很花時間，賺不了什麼錢，但陳大天非常喜歡和一群愛演戲的人一起完成一個作品的感覺。表演脫口秀也是，講open mic（開放麥克風）不僅沒有收入，還得付錢給俱樂部。為什麼要做？「open mic上台的12個表演者裡，你是全場最好笑的那個人，那個快感幾乎超越你拿薪水了。」

一路以來，陳大天很努力地讓自己變得更好，「不管成功或失敗，都很過癮！」

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文章授權轉載自《未來Family》