閱讀數學／學數學沒有障礙 只有不同(上)

2018年，華盛頓大學（University of Washington）發表一篇探討學習障礙的論文，其中的第二作者狄倫（Dylan）畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）統計系，後來成為一名數據分析師。論文探討「數學障礙（Dyscalculia）」，從患者的親身經驗出發，整理出有效的策略，幫助數學障礙的學生克服困難。

特別的是，論文中分享經驗的數學障礙患者，正是方才提到的第二作者──狄倫。

§名為數學障礙的高山

根據統計，大概有6%的學生患有數學障礙，他們處理數字或符號的速度比同儕慢，錯誤率也更高。例如，他們會將18理解成81。這些障礙，導致他們在學數學的過程加倍困難、挑戰。

然而，身為一名數學障礙患者，狄倫卻能順利解題、甚至能學好高等數學。他戰勝數學障礙的關鍵，就在於他的學習策略，學者們更從狄倫的經驗中發現──

與其說數學障礙患者是「缺陷(deficits)」，或許更適合的說法是「不同(difference)」，只要換一種方式學習，他們同樣能學好數學。

§解開數學之門的鑰匙

我們可以把數學視為一種非常精練的語言，透過數字與符號來表達意思，多了這一層的符碼轉換，就讓學習的難度更上一層樓。因此，狄倫會以純文字的方式將數字重新翻譯，從閱讀的方式來理解數字運算。

除此之外，數學上有多個類似的符號，例如：小寫字母x、大寫字母X、乘法符號 ×、加法符號＋，數學障礙的學生難以一一辨別。為了避免符號互相混淆，狄倫編了一套自己的字典，幫助自己區分不同符號的意義。

這些策略就像一把把鑰匙，讓患有數學障礙的學生有機會開啟一扇又一扇的門，更往數學世界走進去一點。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。