國際小學堂／深潛需認證 公海卻無法管制

「泰坦號」潛水器內爆事故奪五命，料引發加強管制潛水器安全的聲浪，不過專家指出，國際水域不受特定政府管控，安全規範恐難以落實。路透報導，在能下沉至鐵達尼號沉船深度的潛水器中，唯有「海洋之門」營運的泰坦號未獲得第三方認證，潛水器同業亦希望釐清泰坦號是業界特例，和多數業者不同。

民營深海沉潛 首傳罹難意外

產業專家指出，此次泰坦號事故是近六十多年民營深海沉潛活動中，首件傳出有人罹難的意外。海洋之門打破業界慣例，選擇不讓泰坦號接受美國驗船協會、歐洲風險評估公司ＤＮＶ等第三方認證，但依然能下海深潛，顯示國際水域令政府管制鞭長莫及的困境。

電影「鐵達尼號」導演卡麥隆為了電影製作，在一九九○年代成了深海探險家，並共同擁有潛水器製造商「海神潛艇」（Triton Submarines）。他表示，他主張無論搭載科學家或民間探險家的潛水艇，都需獲得認證，但此舉須在所有潛水器營運的國家通過才能落實。

被問到為何放棄尋求認證，海洋之門並未回應。海洋科技學會載人潛水器委員會主席科南表示，目前能潛至近四公里深海的潛水器只有約十台，先前泰坦號是唯一未獲認證者。拉許是這次災難行程的五名乘員之一，已在內爆中喪生。

選擇實驗道路 恐是致命原因

美國海岸防衛隊稱，將審視潛水器適用規範與標準問題，但海洋科技學會理事長曼利說，雖然泰坦號事件可能促使監管加強，但「公海本質上就不受管制」，若在無特定國家可以執法的公海從事深潛活動，仍不會受管制影響。

潛水器諮詢暨營運公司「SubMerge」總裁凱特表示，已向客戶保證，類似泰坦號事件不大可能發生在多數民營潛水器活動的較淺海域，也指出監管者可以側重營運面，例如潛水器如何或何時下水，但目前沒有任何國家政府對私人潛水器製造有所規範。

海洋之門選擇了實驗性道路，可能是致命意外原因。凱特說：「這個產業的專業人士都正坐在家裡抱著頭自問：真是場混亂，我們要如何向世界解釋這件事？如何把我們大多數人的做法，和海洋之門的做法劃清界線？」