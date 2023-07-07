英語解憂室／大考中心字彙表7000個單字 該怎麼有效率記熟呢？

tranfer是大考中心字彙表中的Level 4四級單字，出題頻率非常高，同學們知道是什麼意思嗎？有人會說是轉車，也有人會說是轉帳，或是有人說是轉學，這些通通都是 transfer的中文解釋，那要怎麼把他一次記起來呢？ 力宇教育Yvonne老師使用了一個口訣就能快速記住不忘，快點觀看影片了解！

影片中Yvonne老師還介紹了使用格林法則的字根字首方式來了解單字，透過22堂課來介紹常出現的字根字首，以推衍方式來記誦單字讓它過目不忘。對於未見過的單字，也能透過字根字首拼圖法，猜出單字大約的意涵，在英語文章閱讀上也會有很大的幫助喔！

小高一生考完會考後，還在輕鬆放暑假嗎？千萬不要放棄贏在起跑點的機會！七八月的空閒時間可以先開跑高一課程，或開始背誦大考中心公布的7000單字彙，對未來的高中課程都相當有幫助，快來Ai學霸試讀課程吧！