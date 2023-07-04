好讀周報／潛水器內爆 《辛普森家庭》25年前已預言？

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國探險公司「海洋之門」的潛水器「泰坦號」6月18日前往北大西洋，欣賞沉睡海底3800公尺處的鐵達尼號殘骸，疑在下潛期間內爆，導致艙內5人罹難。美國動畫《辛普森家庭》25年前其中一集的情節討論潛水器意外，宛如「預言」泰坦號事件，該動畫資深編劇兼製作人賴斯否認臆測，稱只是巧合以及觀眾對現實事件和劇情的投射。

鐵達尼號1912年4月15日在北大西洋撞上冰山後沉沒，殘骸於1985年在加拿大外海、水下約3810公尺處被尋獲。殘骸所在海床處的水壓是海面的近400倍，換算施加在泰坦號外殼每6.5平方公分的重力約2.7噸。英國海洋學家索恩頓形容，若將重力轉換為物理力量，泰坦號形同承受艾菲爾鐵塔的重量（約9000噸），考量如此龐大壓力，只要微小瑕疵就會導致結構變形。

美加團隊6月22日在海面上找到泰坦號殘骸，28日把扭曲的潛水器打撈上岸，送往加拿大聖約翰斯市的海巡單位分析釐清肇事原因，艙內發現乘客遺體。罹難者包括巴基斯坦富商沙札達‧達武德和他19歲的兒子蘇里曼，蘇里曼的母親表示，兒子帶著魔術方塊進入泰坦號，原訂在深海打破金氏世界紀錄，孰料一去不回。

悲劇發生後，網友和影迷發現，《辛普森家庭》1998年播出的影集〈辛普森潮汐〉，以某種方式「預言」潛水器意外。劇情顯示，辛普森家庭的父親荷馬與失散多年的爸爸、寶藏獵人梅森分別搭乘深海潛水器行動，在海底發現一艘裝滿寶藏的巨大沉船，兩人利用機械手臂取回一些寶藏。然而荷馬迷航，他駕駛的潛水器卡在拱門型的珊瑚礁中動彈不得，艙內氧氣存量警告裝置時高時低，甚至亮起缺氧警示。荷馬試圖自救卻昏迷，3天後在醫院醒來，發現梅森其實不是他爸。

對於各界臆測，曾贏得多座艾美獎肯定的《辛普森家庭》資深編劇兼製作人賴斯表示，「這是我的節目，但連我都忘記了。」

賴斯去年7月曾搭乘泰坦號下潛，窺探鐵達尼號殘骸原貌。他透露，他與編劇小組1998年受電影《赤色風暴》啟發靈感才編出上述劇情，孰料25年後發生類似事件。《赤色風暴》描述冷戰時期，一艘美軍核潛艦上的正副艦長應對潛在的俄羅斯核子衝突危機。