好讀周報／天天看玉山北峰 謝新添守護玉山氣象站近30年

文／記者邱瓊玉、周湘芸

「能見度50公尺，有濃霧，雲量是烏雲，地面潮濕……」本報記者爬上海拔3858公尺的玉山氣象站，只見觀測員謝新添忙著看儀器、算數據、填報表，就為趕在上午8時前回傳觀測資料。從東吉島到玉山北峰後，謝新添在玉山站工作了快30年，山友尊稱是「玉山國寶」的他，卻在母親過世時，來不及下山見最後一面。

今年是玉山氣象站設立80年，47年次的謝新添在玉山站的服務年資，見證該站逾三分之一歷史，「添哥」名號在玉山山頭幾乎無人不曉。

當年為何會到玉山站？謝新添笑說「因為我愛玉山啊，鈔票上的玉山」。他調到玉山站前沒爬過百岳，但為高山加給、公務人員升遷積分，原在東吉島氣象站工作的他，自願請調到玉山，氣象局當時還驚訝到請他「嚴正考慮」3天。

玉山觀測站為海拔最高門牌。記者周湘芸／攝影

謝新添回憶，第一次攻上玉山北峰可說吃足苦頭，爬了十多個小時，「半路真的後悔了」，每走幾步路就得因抽筋停下來休息；報到第三天就遇颱風來襲，每小時都得回報觀測資料，當月就遇到3個颱風，讓他直呼「真的不是人幹的」。

在玉山北峰工作，「上下班」可說像在賭命。謝新添說，到玉山站第二年遇到大雪，積雪逾1公尺，玉山風口全被雪堵住，變成冰牆，只好走風口的上方，用鏟子開路，好不容易開出一條道路，抵達鐵鍊區，沒想到一個回身，腳下一滑，連人帶包滑落山谷，直到圓峰岔路口才停止。雖然就此被同事笑稱為「碎石坡最速紀錄保持人」，但他仍心有餘悸。

玉山觀測員謝新添將雲量、日照等資料轉換成氣象國際電碼。記者周湘芸／攝影

記者問謝新添印象最深刻的緊急狀況時，他語氣略顯無奈卻平靜地提及母親過世時，因人在山上輪值，無法見到母親最後一面，還得等到同事上山交接才能返家；因此只要有機會，他年年都會申請轉調，無奈事與願違，久而久之就看開了。

謝新添談到早年玉山站很克難，入夜都得點蠟燭，煮飯燒水得撿木柴，吃的用的靠自己背，高麗菜一吃得吃1個月，就此成了他最討厭的青菜之一。

謝新添明年1月即將屆齡退休，他笑說，退休後想去其他山頭看看，「總算可以不為工作爬山。」