寫作教室／形塑文章「氛圍」 感官摹寫難？睜開眼睛找解方

無論是高中學測，或者是會考作文，感官摹寫所帶出的「情境」以及「情境」所形塑出來的「氛圍」，決定了讀者是否能在閱讀的過程中「身歷其境、如在目前」的重要關鍵。而在練習與寫作的過程裡，也同時在鍛鍊著我們對於事物、光影與周遭物象的觀察力、想像力，乃至於考驗我們如何由點到面組構景物、如何挑選詞彙以加強句式組織邏輯，寓情於景，以達情意的含蘊之美。

是故，我時常要求同學們務必要保守一個原則，練好兩個功夫。一個原則是不要怕修改，修改是完善思緒的必要方式，也是彌闕補漏的訓練，透過修改舊作，明白缺陷應如何增補、優勢如何加廣與加深。時間一久，對於文章架構的觀念會因為反覆修改中的思考與對段落的搬挪，形成一套寫作模板，知道甚麼樣的模板適合哪種題材與題目，又能達到哪些審美、達意的效果。

而兩個功夫，則是修辭上的摹寫和比喻。摹寫聯繫著觀察，比喻牽涉著聯想，由A及B，層層轉深去嘗試找尋出A與B之間於性質、樣貌、材質隱微的相似性。有些同學無法從記憶中召喚情境出來作為文章的鋪陳，那麼可以先從眼前景寫起。先將眼睛閉上，將頭緩慢地左右擺動，然後隨機睜開眼睛，所看見的第一項東西，就由它開始寫起，再一一延伸到該物品與周遭環境的關係。

首先，嘗試寫出第一個眼中所見的物品，它正處於甚麼狀態，由此，一個一個將句子牽連出來，例如：「電風扇緩慢地旋轉著，風吹動窗簾，窗簾掀動間外溢了陽光，陽光在窗片上形成了薄膜，彷彿照相機的濾鏡……」上一句的賓語是下一句的主語，不斷的探問自己，眼前的該物品正在做甚麼、又影響了甚麼？並藉此造出至少五句的物件，彼此連動發展後再加上一句比喻。

有了雛型之後，還可以在主語前加上一些形容詞作修飾，如此一來，不僅句子拉長了，也完成了動態場景的描繪。這對於初學者來說是很好的練習方式，對於擅長鋪造氛圍者，也是強化意象連結的一種簡單但又有效的方法。