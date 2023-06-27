好讀周報／暗夜磨軌人守護高鐵軌道 入夜上工風雨無阻到破曉

文／記者周彥妤

高鐵通車16年，旅運人次即將邁入8億。但鮮少人知道，高鐵列車運轉安全的背後關鍵功臣之一，有一群晝伏夜出的軌道修復技師。本報直擊這群暗夜「磨軌人」，在高鐵收班後頭戴探照燈上工養護軌道，先是測量鋼軌磨耗情況，再出動磨軌車研磨，最後還要手持量測設備確認研磨品質，執勤風雨無阻，直到破曉。

●每天1公里 兩年保養一輪

「磨軌」藏在細節裡。高鐵南港到左營雙向軌道長700公里，「磨軌人」逐軌道前進，每天平均約完成1公里，至少兩年才能全線完成一輪。也正因每段下次保養至少相隔兩年，每次養護都不容閃失。

因列車與鋼軌間長時間接觸，易使鋼軌產生疲勞層或傷損，進而可能劣化軌道結構，軌道要「延年益壽」就須定期養護維修，並可降低列車高速行駛的噪音震動，提升乘車舒適。

5月某天深夜，高鐵收班之後，當多數人準備進入夢鄉，本報記者在台南六甲段管制區直擊高鐵磨軌工作，軌道修復技師正舉行工具箱會議、任務分配，開啟「磨軌人」的一天。

●要按表操課 細節都需注意

每項程序都要「按表操課」。軌道維修督導王慶義說，作業前要先封好工區，讓行控中心掌握維修人員「占軌」，告知有工班施工。出動磨軌車前，技師要先測量鋼軌磨耗、步巡軌道作業、測量規矩、測量軌道高低水平、量規軌腹等，每個作業環節都不可或缺。

●安排瞭望員 負責工班安全

雖然磨軌都是在高鐵收班後才進行，但在磨軌現場，至少兩人步巡軌道，另安排一名瞭望員，手持指揮棒，警示現場人員，肩負工班安全。接著出動造價3億多元的磨軌車，此時巨大磨軌聲響劃破黑夜寧靜，車底也隨之噴起的高溫火花，照亮磨軌人的專注臉孔，過程中還不時飄出陣陣金屬粉塵味。

●操作手磨軌 緊盯面板數據

駕駛艙上右側座位是駕駛，左側操作手則負責操控研磨模式、角度與功率設定，以及即時研磨監控、掌握鋼軌狀況等。兩人戴著專業防塵防護口罩，緊盯面板上相關數據，讓磨軌車在約1公里的軌道上，至少平均來回研磨6次至8次，消除軌道疲勞層。

磨軌車駕駛艙上，駕駛坐在右側座位，左側是操作手。記者周彥妤／攝影

●確認品質後 數據還要歸檔

磨軌車通過後，技師手持量測設備確認研磨品質，作業前也得再向行控中心通報，獲准下軌道後，彎腰低頭仔細檢視成果。最後驅車返回，還須將稍早相關數據上傳登錄資料庫，完成最後行政作業，天剛破曉，每日首班列車也正準備迎接乘客。