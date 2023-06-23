國際小學堂／煙霾隨風飄 加國野火 紐約受災

氣候變遷影響全球，造成的災害也無國界。全球暖化導致今年加拿大多個省分野火災情格外嚴重，引發的煙霾飄向美國，導致美國東北部在六月初受到霾害壟罩，紐約市天空一度霧霾蔽日，呈現橘紅色，空汙指數創當地新高，民眾被呼籲應待在室內並關閉門窗。

究竟加國野火引發的濃煙如何遠渡國境，影響美國紐約等地？

隔數百公里 紐約空汙危機

美聯社報導，大氣中的強風足以使濃煙長途飄移，大型火勢使數百公里外地區陷入健康危險的情況不算少見。以近期加國野火來說，乾燥炎熱的春季天氣是背景因素，六月初加國東岸的新斯科細亞省附近正好有低壓系統，於周圍形成逆時針風向流動，使得南下的風向吹過野火侵襲的魁北克省後，接著在紐約州東轉，因而致使美國東岸蒙受霾害。

耶魯大學氣象專家韓森表示，「這是很簡單的路徑問題，煙會被風向帶著流動」。

科學家指出，雖然這類風向模式並不罕見，但剛好碰上野火災情，就會把煙霾吹向美東。儘管氣候條件會改變，最嚴重的空汙狀況應只會持續一至二天，但部分霧霾可能會滯留一周或以上。

飄移過程中 霧霾成分更雜

導致霾害的煙霧，內部粒子形態與構成複雜。南加州大學空氣品質專家哈布瑞說，霧霾在移動過程中會產生變化，裡頭不只一種物質，可能包含氣體、碳、有毒金屬甚至臭氧等。

最常被看到並測量的汙染物質是懸浮微粒ＰＭ二點五，直徑小到可深入肺部。哈布瑞說，遇高濃度汙染時，最讓人擔心的是會引起肺發炎，但隨著氣候變遷加劇野火，而且許多野火火勢難以迅速撲滅，她認為未來可能有更多人暴露在較低程度的霧霾中數周甚至數月之久。

美國環保署指出，大多數健康的成人與兒童暴露在霧霾後將快速恢復，不會有長期健康衝擊，但對特定族群影響可能較大，例如年長者、肺部尚在發育的兒童及有患有氣喘和慢性阻塞性肺病等肺疾者。遇霾害時，建議待在室內並關閉門窗、壁爐。設定再循環的空調有助過濾部分粒子，而空氣過濾器的效果則更佳。