國際小學堂／暖化惡性循環 北半球野火狂燒

加拿大、美國加州、俄國西伯利亞、甚至希臘和葡萄牙，這些北半球地區近年飽受森林野火所苦。加拿大今年五月是史上最熱五月，截至六月上旬，已有約四萬平方公里遭野火侵襲，達往年同期十倍以上。科學家指出，北半球野火災情的空前規模，反映全球暖化、乾旱的氣候趨勢，顯示當前確實存在氣候危機。

暖化速度 北極比其他地區快

森林大火和氣候變遷的惡性循環 製表／高詣軒 雖然暖化是全球現象，變暖速度卻有地域差異。華爾街日報報導，波士頓「憂思科學家聯盟」學者菲利普斯指出，夏短冬長、針葉林為主的北極地區，暖化速度是其他地區的近四倍，而過去六十年間，加拿大、阿拉斯加北方每年遭野火焚蝕的面積接近倍增，大火頻率亦增，俄國廣袤的西伯利亞林地同遭火蝕。菲利普斯說，今年野火規模前所未見，反映出當前暖化趨勢。

加拿大環境及氣候變化部科學家吉勒也對野火惡化不感意外。吉勒已出版多份暖化與野火危機的關聯研究，表示雖然擔憂加國野火，卻不驚訝，「遭焚燒的面積是平均值十倍以上，但這符合我們早已見到並預測的長期趨勢」。

美國已派遣數百名消防人員到加拿大協助滅火。美國總統拜登表示，今年加國野火特別嚴重，原因是氣候變遷。

濕度降低 高溫日照惡化火勢

加拿大半數森林野火是人為引發，主要是營火造成意外，另外半數是雷擊引起，但氣候會加重野火災情。加國政府氣象學家貝京說，氣候暖化加劇野火，例如災情嚴重的魁北克，幾乎整個五月濕度是平常的一半，而高溫和日照也使火勢惡化。

貝京說，持續的風勢會把野火煙霾吹向美國東北。六月初美國紐約等城市遭遇史上最嚴重懸浮微粒空汙，就是加拿大野火導致。

加國政府先前表示，全國正爆發四百一十多起野火，逾半數難以控制。在魁北克省，約六百五十名消防員疲於應付四起的火勢，省長雷哥稱將增員到一千二百名，並希望美、墨和西歐國家馳援。加國農業及農業食品部的農業氣候專家哈德文說，春季野火數量已然驚人，六月中後各地大多仍高溫乾燥，不利野火控制。

野火加劇 已經成為全球現象

不只加拿大，野火加劇成為全球現象。二○二○年的澳洲、二○二一年的希臘和二○二二年的葡萄牙都受到火勢侵襲。科學家指出，氣候變遷也使美國東部更易面臨野火災情，例如在東北部密西根州，乾燥氣候引起了少見的野火危險。

密州自然資源和環境部發言人赫克曼表示，雖然慣於在春季面對野火，但今年此時期的狀況罕見。她指出，二○一二年密州曾發生延燒約八十五平方公里的野火，而今年存在類似的野火威脅。

二○二二年，加州氣候因連年乾燥，導致州內部分巨杉老樹焚於野火。加州和許多美西地區一樣，因為數十年的野火壓制行動導致樹木生長繁盛，危機更甚。二○二○年，加州等地野火焚煙使西雅圖至聖地牙哥等城市遭受霾害，一度使舊金山天際呈現火星般的橘紅，和今年加國野火霾害類似。

不過今年不同的是：由於冬季異常濕潤的和春季低溫，美西的野火季較過往遲來。非營利組織「大火行動」執行長威納表示，各地災情清楚顯示野火不是區域內部問題。隨著北半球暖化使森林陷入乾燥，各地野火危機也日漸嚴重。