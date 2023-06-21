教導孩子「用對」3C！4大學習方針讓ChatGPT成為學習神隊友

這半年多，ChatGPT橫掃全球，那小小的對話框吸引了上億用戶，說人話就能通的特色，也讓AI應用充滿想像，一般預料，未來ChatGPT這類AI工具，將會如同Word一般，普及又基本。

在此情況下，與其擔心孩子叫AI來寫作業，不如給孩子正確的觀念，將AI視為學習輔助的工具好好善用，而不只是「複製貼上」。

近期，包括台大、清大、師大等校，都公布了生成式AI工具的因應措施，台北市政府教育局也針對高中以下的學生與教師，發布生成式AI工具輔助教學與學習指引，代表著台灣的教育體制已經正視此議題。

而在中小學，也有些教師們開始引導學生運用AI來學習，教育現場的改變，已是現在進行式。

教育現場的改變，已是現在進行式

永春高中數學老師曾慶良，同時也是台北市3A教學基地中心、新興科技推廣中心主任，他觀察，隨著ChatGPT愈來愈普及，最近確實有些老師開始將AI納入教學範疇，最常見的，是教學生註冊、使用、提問；媒體識讀、資訊判斷等，也是常見的切入點。

曾慶良常跟學生分享，ChatGPT應用在學習上，可幫忙蒐集資料、重點整理、提供多元觀點等，而若想用來產出，除了能為文章或報告產生架構，也能用來潤飾改寫或校對糾錯。

而ChatGPT想要用得好，關鍵在於提問的能力，「學生常會以為，跟AI隨便聊一下，就能得到答案，真正使用後，大家才知道，如果問不好，AI給的答案也會很模稜兩可，甚至會是『一本正經的胡說八道』！」

練好提問能力，讓ChatGPT變身神隊友

曾慶良會教學生一些明確的步驟，讓提問更精準。一般來說，可以先「制定角色」、「賦予任務」，例如，跟ChatGPT說「請把我當成一個高中的學生，用簡單的話，跟我說明什麼是生成式AI。」其所得到的結果，會跟提問給國中生、給小學生看的結果都不一樣，很有意思。

若有「主題分類」、「關鍵字」、「明確規則」、「限制條件」或「參照內容」等，也都能告訴ChatGPT。更簡單的原則，就是掌握「人事時地物」。

除了基本的應用，也開始有老師將AI工具用到專業領域的教學。曾慶良分享，以美術課為例，以前常見的教學規劃，就是讓學生畫畫，「現在有美術老師，先帶著學生賞析經典名畫，跟學生聊聊這幅名畫為何好、好在哪裡，再請學生把感受和心得描述出來，用AI來生圖。」

然後，再去比較AI生圖出來的成品，跟原本那幅經典名畫的差別在哪裡，最後才是學生自己畫。這樣的方法，很能培養孩子的鑑賞力與表達力。

英文、數學、甚至美術課，都能用AI來幫忙

就連數學課，也能運用AI來輔助教學。曾慶良說，數學的傳統教法，是先教定理、證明定理，然後再舉例、運算、應用，但很多學生在前端就卡住了，因為太抽象，後面又可能算錯，最後就放棄數學。

但如今，可以先用AI，把後端的應用展示給學生看，例如在教平面方程式與空間概念時，就先告訴AI「我要畫30個六邊形，都要接在一起，而且不要有接縫，每個相鄰的六邊形不能同色」，用AI生圖，先讓抽象的概念具象化，再開始解說原理，學生會更有感；在教指數函數時，也可以先代入數字，讓AI跑圖形出來。

曾慶良也常和學生一起考ChatGPT數學，就把題目輸進去，看看結果會如何，「它有時候算錯、有時候算對，我們就一起來檢視它說什麼，從中推導出正確算法、驗證出正確觀念。」

而最適合用AI來自學的科目，莫過於英文，曾慶良說，只要把原文內容貼進對話框，然後跟ChatGPT說「請幫我翻譯以下文章」，結果就會跑出來；也可以請ChatGPT幫忙糾錯，例如可給予「請幫我修正以下文字文法」之類的指令。

AI學習指引，提點4大注意事項

AI雖然應用層面廣，但在使用時，仍有需留心之處。台北市政府教育局近期針對高中以下學校，發布了「生成式AI工具輔助教學與學習指引」，裡頭特別明列四點注意事項。

首先，不要過度依賴AI。台北市在給學生的指引指出，AI產出的內容，只能當成參考資料，在學習的過程中，還是需要自己的思考和研究，得先具備基礎知識，再將AI生成的內容作為參考資料，才能提高學習成效。

其次，要增進提問品質。在使用生成式AI前，應該先仔細思考提問的方向，並且確保問題的表述足夠明確、具體，AI才能理解問題，並產生具有價值的答案。這份指引中也提醒，AI的答案也可能是錯的，需要自行判斷、確認正確性。

第三，要想清楚學習目標。在使用生成式AI前，使用者應該先訂定明確的學習目標，才能更有效運用；而除了透過AI獲得資訊，加深對學習主題的理解，也建議多與老師及同學，就學習內容進行討論，有助於確認使用內容是否正確，以符合學習目標。

第四，要遵守學術誠信。這份指引特別提醒，用到AI生成的內容時，應該在文內註記該內容為AI所生成，也要遵循學術倫理及誠信的要求，確保不涉及抄襲或違反著作權；如果AI生成內容時所使用的資料來源是已知的（例如來自網站、文章、書籍等等），則建議按照該資料來源的引用格式進行引用。

想用ChatGPT來學習，7大切入點

如果想在學習中，運用ChatGPT來幫忙，該如何開始呢？臺灣師範大學在日前公布的「生成式AI之學習應用及參考指引」中，提出了以下這些面向，供學生們參考：

在課業學習方面：

1、文章重點整理：利用ChatGPT分析文本與整理重點，從中獲取關鍵訊息，提供摘要。增加閱讀效率，更有效地建構背景知識架構。

2、完善知識體系：藉由精確輸入提示（Prompt），利用ChatGPT龐大資料庫與豐富知識資料，獲取比搜尋引擎更完整、更具脈絡的答案，進而協助學生更有效率地吸收知識，惟正確性仍需要學生最終評估與判斷。

3、提高學習成效：利用ChatGPT針對學生課業進度與學習能力提供客製化回饋與建議，經過學生評估可行性、進行調整後實施，將能解決學習困難，提高學習效率。

4、提供多元觀點：利用ChatGPT龐大資料庫，提供多元角度與觀點，觸發學生創意思考。

而在作業報告方面：

5、文章架構擬定：輸入作業或報告等相關文章主題與期待資訊後，學生可利用ChatGPT進行初步的文章架構規劃，針對作業或報告方向、甚至是參考資料提供建議。惟在獲取ChatGPT建議後，學生仍需憑藉自身專業知識與觀點，進行文章初稿之撰寫。

有鑒於ChatGPT仍可能無法精準表達作者原意，甚至偶爾出現事實型錯誤，學生仍須親自檢視、確認全文正確性後方可定稿。若作業或文章中有部分是由ChatGPT生成初稿，應於適當處明確標註、引用協作、生成頁數範圍等資訊。

6、文章改寫：完成文章初稿後，可利用ChatGPT協助修改與延伸文章。藉由比對原文與生成改寫文字，篩選適當內容，以符合自身觀點，提高文章品質。

7、文章校對：學生撰寫之文章或報告，亦可利用ChatGPT進行校對糾錯，潤飾文字與精進品質。

師大這份指引，也建議學生與老師應該經過良好溝通，依據課程特性，擬訂使用AI的規範，以達成運用AI工具的共識。

值得注意的是，歐洲議會在本月中表決通過《人工智慧法案》的立法草案，這是西方第一部全面的AI法規，美國與英國也正在研擬AI相關的管理規範，AI對於人類社會的影響有多深遠，人人都該關注。

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文章授權轉載自《未來Family》