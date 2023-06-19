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好讀周報／頭髮讓人類具演化優勢！爆炸頭最能保濕、保持涼爽

聯合報／ 好讀周報
科學家發現，爆炸頭最能保護頭部並達降溫效果。(圖／賓州州立大學)
科學家發現，爆炸頭最能保護頭部並達降溫效果。(圖／賓州州立大學)

文／陳韻涵輯

美國賓州州立大學最新研究指出，頭髮可能是人類演化用以消暑、保護大腦並促進其發展的特徵，且爆炸頭捲髮最能預防頭皮曬傷並減少水分蒸散，達到降溫且避免脫水的效果。

這篇本月6日發表於《美國國家科學院院刊》的研究指出，人類是獨一無二的哺乳類動物，身上幾乎沒有太多毛髮，但頭髮卻相對很多。

賓州州立大學人類學教授尼娜‧賈布隆斯基表示，「人類在赤道非洲演化，該區一天當中有很長時間是太陽高掛天空，年復一年，我們希望了解這種天氣如何影響人類頭髮的演化。」

為釐清頭髮是否有助早期人類發展，科學家利用一個耐熱人體模型，探究熱氣如何從人體散發到空氣中。

科學團隊利用兩組燈具模擬太陽，對準模型的頭部照射，比較四種髮型（光頭、直髮、中捲髮或爆炸頭捲髮）的受熱差異。結果發現，除了光頭造型之外，3種有頭髮的髮型都能減少太陽對頭皮的熱傷害，其中又以爆炸頭捲髮的保護效果最佳。

接著，研究人員弄濕模型頭皮，模擬出汗效果，結果顯示爆炸頭捲髮最能防止水分散失以保持涼爽，達到保濕且避免脫水的功效。

研究作者認為，爆炸頭捲髮增加頭皮和頭髮頂部之間的距離。研究第一作者、賓州州立大學人類學系博士生提納‧萊希曦推測，頭髮減少人類頭皮曝曬於太陽輻射的面積，從而降低體溫、減少熱量消耗並促進大腦生長，讓人類具備演化優勢。

萊希曦表示，「直立人在距今約200萬年前出現，直立人的身體結構與我們相似，但腦部較小。當時間推進到距今100萬年前，當時人類的腦袋幾乎已經和我們差不多尺寸。我們認為，頭髮提供了一種『被動機制』，減少汗腺無法抵擋的太陽輻射熱能。」在實務應用方面，萊希曦建議，運動員或許能考慮哪種髮型最能夠達到美觀與消暑的雙重目的。

頭髮 髮型 好讀周報

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