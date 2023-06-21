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寫作教室／焦急想湊出好內容？ 試試將生活經驗「分4類」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 許格佳／撰寫
示意圖／Ingimage
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在教學現場，每當稿紙發下約莫半小時後，總會有些同學行雲流水的筆觸開始停頓，這時，只要靠近一看，往往就會發現紙上的文章，幾乎無一例外地停在第二、三段的交接處。對這些學生而言，寫作最困難的地方並非題目的閱讀理解，也不是文詞的修飾運用，而是素材的探尋發想。他們敏於思辨，長於表述，但卻缺少生活經驗，所以闡明了題意、說明完見解，然後到了要引入事例時，那流利的健筆就戛然而止了。

然而，在現代五光十色的生活裡，「經驗」又怎會匱乏呢？日常的點滴都是抒情表意的良好素材，只是越是聰明認真的孩子，越是容易執著在題目上，焦急的想「湊」出「符合題意」的內容來，如此視野變得狹窄，反而難以發掘自己的人生經歷。其實當寫作遇到瓶頸時，與其苦苦追求一個完美契合的事例，不如反過來，多審視幾個看似無關的經歷，為自己提供更多文章發展的方向。

關於經歷的審視，平常就可以用分門別類的方式蒐集，寫作時依類型逐項檢索便十分清晰。如「家庭互動」、「校園生活」、「出遊旅行」和「個人事蹟」等，即是四項較為基礎的類別，在其之下則能再依據相處的對象或當時的情境來細分，比如關於父母、手足、親戚甚至寵物的故事，便歸屬於家庭互動；和師長同學的相處、擔任班級幹部或小老師的經驗等，可以分類在校園生活裡；而拜訪親戚、體會鄉下或都市的生活等，就屬出遊旅行的範疇了；至於個人事蹟的部分，則不妨列入參加比賽、表演等特殊表現。以會考試題「未成功的物品展覽會」和「我想開一家這樣的店」為例，就可以在「個人事蹟」和「出遊旅行」項目的材料裡探尋。

所謂「落花水面皆文章」，並不是先有「文章」，才尋覓相應的花蕊與湖光，而是要在包含花朵和水紋的各種生活瑣細事物裡，品味、體會，才進而延伸開展。看著題目卻想不到素材時，試試換個角度，從素材開始發想，這樣一來，靈感自然會一一浮現。

會考 作文 寫作教室

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