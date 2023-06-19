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生活英文／「Kiss my ass !」真的是「親我屁股」的意思嗎？
前幾天在看美劇時，小編刻意關掉字幕想練練聽力，突然聽到劇中主角說了一句 "Kiss my ass!" 內心正納悶著為何要對方親他屁股，但下一秒馬上又想，英文很多時候可是不會直接照字面意思直翻，一定是代表另一個意思吧！點開字幕後，果不其然，"Kiss my ass!" 的意思就是...請看下方揭曉！
Kiss my ass! 別肖想了！
You wanna pick a fight? Kiss my ass!（你想找碴嗎？做夢！）
kick sb’s ass 狠狠教訓某人
I’m gonna kick your ass! （看我好好收拾你！）
get off your ass （命令）你給我動起來
Get off your ass and clean your room! （給我起來清你的房間！）
kiss sb’s ass 巴結某人
He’s desperate for a promotion, so he’s always kissing his boss’s ass.（他超級無敵想升職，所以他總是在拍老闆的馬屁。）
cover sb’s ass 掩蓋過錯
He tried to cover his ass by saying, "Mistakes were made." （他想用一句「錯誤已經造成了」來掩蓋自己的過錯。）
sb’s ass is on the line 某人要遭殃
You’re not worried because it’s my ass that’s on the line! （你才不擔心咧，因為是我要完蛋了！）
今天學到了很多跟 ass 有關的片語，也發現原來這些都跟屁股無關！（長知識了啊！）快分享給你身邊的朋友！一起來學更多有趣英文！
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