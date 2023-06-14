國中國文／語文一點通——古人別稱大不同
古人除了自身的名與字號外，大多都另有別號，有些是自己取的，如安貧樂道的陶淵明因宅邊有五棵柳樹，故自稱為五柳先生；宋代大文豪歐陽脩因有多種雅趣而自號六一居士。
有些與籍貫相關，如唐代文人柳宗元為河東人，故人稱柳河東；山水田園派詩人孟浩然是襄陽人，人稱孟襄陽；宋代政治家王安石是江西臨川人，人稱王臨川。
有些跟祖籍或居住地相關，如唐宋古文八大家之首韓愈，因祖先世居昌黎，遂自稱昌黎韓愈，仙逝後，宋帝追封為昌黎伯，世稱為韓昌黎；著名詩作〈琵琶行〉作者白居易因曾構石樓於香山，而被稱為香山居士。
有些則直稱官職，如漢代文學家兼政論家賈誼曾為長沙王太傅，故世稱賈太傅、賈長沙；竹林七賢之一的嵇康曾官拜中散大夫，世稱嵇中散；寫作〈登幽州台歌〉的陳子昂官任右拾遺，人稱陳拾遺；屢遭貶謫卻能隨遇而安的蘇軾曾任端明殿翰林學士，故被稱為蘇學士。
讓我們跟著許由老師學習，還有哪些古人別稱是官職名呢？！
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