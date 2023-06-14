3D實驗室／學著用不同尺度看世界 瞧瞧顯微鏡頭下的奧祕
隨著暑假的腳步接近，小六的同學們也即將跨入人生的下一個階段，升為國中生囉！在國中，我們會接觸到更多有趣的實驗，也會認識不同的儀器或實驗器材，顯微鏡便是國一自然課程中首先接觸到的儀器之一。利用升國中的暑期時間，我們再熟悉一下「複式顯微鏡」的構造和操作，為接下來的國中課程好好做熱身吧！
複式顯微鏡有哪些構造？這些構造有什麼功能？又該如何正確操作呢？在實體課堂實驗中，老師和同學們因為無法同時看到同一臺顯微鏡的畫面，可能產生難以具體描述出問題、不知道自己看到的是對或錯畫面的情況。李鴻老師利用力宇教育的【3D實驗室】帶領同學了解顯微鏡的構造，藉由互動操作說明正確使用方式，並且在畫面左下方同步模擬出該步驟對應的觀察畫面，讓同學更能清楚操作問題點及解決方法喔！
▲視野中的「上」字模糊不清，該如何調整呢？在完整課程影片中，李鴻老師將會詳細告訴你！更多精彩課程都在下方的【延伸資訊】中，快來力宇教育的3D實驗室裡，一起探索自然科學的奧妙吧！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10361
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【力宇教育】
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