快訊

兒子出生了！宋仲基曬「寶寶小手照」喜喊：最珍貴的禮物

多數人都錯！充電1順序錯誤竟傷手機 專家給正解：說明書有寫

PLG／球給志傑下半場狂飆17分 富邦勇士拋下三連霸彩帶

3D實驗室／學著用不同尺度看世界 瞧瞧顯微鏡頭下的奧祕

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著暑假的腳步接近，小六的同學們也即將跨入人生的下一個階段，升為國中生囉！在國中，我們會接觸到更多有趣的實驗，也會認識不同的儀器或實驗器材，顯微鏡便是國一自然課程中首先接觸到的儀器之一。利用升國中的暑期時間，我們再熟悉一下「複式顯微鏡」的構造和操作，為接下來的國中課程好好做熱身吧！

複式顯微鏡有哪些構造？這些構造有什麼功能？又該如何正確操作呢？在實體課堂實驗中，老師和同學們因為無法同時看到同一臺顯微鏡的畫面，可能產生難以具體描述出問題、不知道自己看到的是對或錯畫面的情況。李鴻老師利用力宇教育的【3D實驗室】帶領同學了解顯微鏡的構造，藉由互動操作說明正確使用方式，並且在畫面左下方同步模擬出該步驟對應的觀察畫面，讓同學更能清楚操作問題點及解決方法喔！

▲視野中的「上」字模糊不清，該如何調整呢？在完整課程影片中，李鴻老師將會詳細告訴你！更多精彩課程都在下方的【延伸資訊】中，快來力宇教育的3D實驗室裡，一起探索自然科學的奧妙吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10361

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

學霸 升學 國中生 力宇教育

相關新聞

3D實驗室／學著用不同尺度看世界 瞧瞧顯微鏡頭下的奧祕

隨著暑假的腳步接近，小六的同學們也即將跨入人生的下一個階段，升為國中生囉！在國中，我們會接觸到更多有趣的實驗，也會認識不同的儀器或實驗器材...

國中國文／語文一點通——古人別稱大不同

古人除了自身的名與字號外，大多都另有別號，有些是自己取的，如安貧樂道的陶淵明因宅邊有五棵柳樹，故自稱為五柳先生...

紐時賞析／玩不下去的電競美國夢 廣告減少、戰隊虧本經營

Six years ago, the Madison Square Garden Co., a group that i...

公民時事題／民法擬刪父母懲戒條款「七成家長反對」 親權究竟是甚麼？

一、 時事掃描：民法擬刪除父母懲戒條款 國教盟調查逾七成家長反對修法...

好讀周報／國中生「睏世代」？ 青少年睡不夠已成全球問題

教育部去年宣布廢除高中早自習，學生只要在早上8點前到校即可，希望讓青少年能多睡一點。但兒盟日前調查發現，兒少的平均睡眠時...

紐時賞析／「誇張到讓人啼笑皆非」NBA季後賽最佳假摔獎得主是…

In the 2023 NBA playoffs, LeBron James got in on the act. An...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦