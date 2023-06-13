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好讀周報／國中生「睏世代」？ 青少年睡不夠已成全球問題

聯合報／ 好讀周報
台灣兒少的平均睡眠時間只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。(圖／取自網路)
台灣兒少的平均睡眠時間只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。(圖／取自網路)

文／記者陳宛茜

教育部去年宣布廢除高中早自習，學生只要在早上8點前到校即可，希望讓青少年能多睡一點。但兒盟日前調查發現，兒少的平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。令人擔心台灣青少年長期睡得少，會不會影響身心健康，甚至演變成國安危機？聯經日前出版新書《睏世代》，指出亞洲和美、英青少年都有「睡不夠」的問題。而「睡眠教育」是青少年最需要的教育。

《睏世代》由美國「快樂睡客」網站兩位創辦人海勒．特吉恩與茱莉．萊特合作撰寫。「我們的青少年孩子們正歷經著人類歷史上空前的睡眠剝奪。」兩位作者深入分析，在無所不在的螢幕、課業重擔、夜貓作息與超早第一堂課的夾擊中，青少年是如何在不斷累積的睡眠債與社會性時差中掙扎，如何一點一點賠掉了身心健康和學業成績。

根據2015年一項調查，美國嚴重睡眠不足的青少年，比1991年增加5成8。這個世代的國小學生往往能睡飽，但他們的一夜好眠到了國中開始崩塌，欠下一屁股睡眠債，惡性循環下，到了周末假日拚命補眠，一點一點賠掉身心健康和學業成績。美國學生升到7年級（國一）之後，能睡飽的比率剩下3成；而到了國中最後一年，睡飽比率降到5%。

南韓青少年可能是最嚴重的「睏世代」。南韓5年級學生上學日平均睡8小時，但到11年級時降到5.6小時，在高三的最後一年降為4.9小時。放學只是補習的開始，學生往往得補習到半夜才能回家。研究顯示，睡眠平均不到7小時的南韓青少年，自殺率是睡足7小時的青少年的1.5倍。

相較之下，澳洲和比利時青少年是幸運兒，平均可睡9小時；挪威和瑞士青少年則可睡足8小時。多次拿下「世界最幸福的國家」頭銜的芬蘭，青少年平均睡眠也是8小時，但教育學家還是經常在媒體撰文擔心學生「睡不飽」。芬蘭教育重點不在機械式的背誦，而是深度的思考。他們9點才開始上第一堂課，很久才考一次標準化的考試。一項調查各國學校作業的研究顯示，芬蘭的15歲青少年每周花不到3小時寫作業，但他們在學業上的表現不亞於美國或亞洲青少年。

●看問題／睡不夠 會拖延成性 睡得好 可促進效率

睡得好其實可以促進效率。《睏世代》這本書研究發現，只靠6、7小時睡眠撐的青少年，拖延會成為習性。而一旦睡足8小時，學生可以更早完成作業，結果也更令人滿意。

《睏世代》認為，睡眠不足會壓抑大腦前額的活動，那裡正是判斷事情、決定事情與自我調節的大本營，少了健康的睡眠，大腦中負責記憶編碼的海馬迴無法正常運作，東西根本讀不進腦子裡。換句話說，你認為把行為有問題的孩子送進老師辦公室，還不如讓他晚上好好睡一覺。

●怎改善／傳授睡眠教育 設安眠室補眠

如何讓高中生睡飽？美國科羅拉多州丹佛市櫻桃溪校區做了極具創意的改革，他們讓小學生早到1小時，好讓國高中生可以延後1小時到校，如此讓學習時間沒變，只是在不同學制的分配不一樣。結果小學生的睡眠效果並未變差，但國高中生的睡眠卻獲得明顯改善。

但這樣創意的改革不易實現。《睏世代》推薦想做「睡眠友善學校」的校長一些簡單易行的改變。一是把如何睡得好的「睡眠教育」連同食品營養等健康課程，一併傳授給學生。二是建議在學校設置「安眠室」並開放學生登記，讓學生沒課時安心在那裏補眠，避免學生一回家就躺平、或是「寫作業寫到睡著」這種糟糕的狀況。

睡眠時間 小學生 國中生 好讀周報

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