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好讀周報／肉搜求職者「有無脫序紀錄」日徵信社服務大受好評

聯合報／ 好讀周報
日本從1月上旬開始，接連在網路上流傳在迴轉壽司店惡作劇的影片。(圖／取自網路)
日本從1月上旬開始，接連在網路上流傳在迴轉壽司店惡作劇的影片。(圖／取自網路)

本報訊

日本近年有徵信社提供「肉搜求職者」服務，協助企業掌握求職者過去在社群網路的活動狀況，評估這個人將來會不會給公司招來麻煩。這種服務在今年尤其熱門，主因是近半年來陸續發生包括年輕人在迴轉壽司店、拉麵店惡作劇還拍片上傳造成企業形象、營收嚴重受損等事件，企業主深怕招進這類人當員工。

根據日本媒體報導，徵信社「企業調査センター」在2020年推出肉搜求職者的服務後，業績年年成長，今年更是衝出大量，徵信社表示，這代表愈來愈多企業開始看重求職者在社群網站上的表現。

徵信社說，他們可以藉由企業提供的履歷表、交叉比對發文內容，找到求職者的主要或分身帳號。

譬如調查員就曾透過比對喝酒發文時間和生日，證明求職者在未成年時曾飲酒。另個查出黑歷史例子是，一位在校成績優秀的求職者，學生時期常用分身帳號發惡意文章，包括「垃圾趕快去死一死」、「社會不需要XXX」等。

業者指出，近年很多惡作劇或霸凌事件，都是出自短影片平台，所以愈來愈多企業關注求職者發過什麼短影片，「只要這個人曾經發過不應該發的內容，代表將來也可能引發爭議。」對於求職者的評價，徵信社只會提出調查報告，最後還是由企業決定是否錄用。

求職 日本 社群 好讀周報

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