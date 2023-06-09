我與素養的距離╱不一樣的旅行─旅遊北京【文學北京篇5】
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！
【文學北京篇】總共有6隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。
繼恭王府後，【文學北京篇5】來到圓明園。圓明園是建於清朝的大型皇家園林，有「萬園之園」之稱，但在1860年的英法聯軍中被洗劫破壞後放火焚毀；八國聯軍之後，又遭到官僚、軍閥巧取豪奪的毀滅打擊，終變成一片廢墟，現僅存遺址，並已規畫為遺址公園。
同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷！
延伸資訊：
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