國中數學／改變飲食習慣 從熱量算起

在現今社會中，擁有肥胖問題的人們日益增加，而造成肥胖問題的主因除了運動量的減少外，熱量攝取過多也是一大原因。含糖飲料、速食餐點、加工食品的增加，讓人們的飲食變得越來越不健康，所以健康飲食成了近期熱門話題，計算熱量也變成控制飲食的一項作業。

每人每天都有一適合自己的熱量攝取量，攝取量會因年紀、體型、生活作息而有所不同，如果超過了攝取量就容易導致肥胖而影響健康，而過少則會讓你的代謝率降低，導致疲勞。

熱量通常以大卡為單位，運用簡單的數學計算就能算出食物在各公克數含有的大卡量，你就能清楚了解到自己一天的熱量攝取量是否適當。

以下是一個與熱量相關的問題，根據題目給的長條圖資訊就可以輕鬆回答，但要特別注意，題目所求的公克數與資料中給的公克數可能不同，小心出錯囉！那就讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起來做做看吧！

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