好讀周報／每年多50發！研究驚曝「暖化提升全壘打」 MLB老將很有感

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聯合報／ 文／中央社
研究發現，氣溫愈高的時候，球就愈會飛。圖為天使隊的日籍好手大谷翔平。圖／路透
研究發現，氣溫愈高的時候，球就愈會飛。圖為天使隊的日籍好手大谷翔平。圖／路透

一項新研究發現，氣候變遷會讓美國職棒大聯盟MLB的巨砲打擊能力更強，MLB每年因此多了50發全壘打。

美國氣象學會公報日前刊載達特茅斯學院科學家統計分析顯示，經對10萬場MLB比賽、過去幾年逾20萬顆場上飛球，以及天氣狀況、球場和其他因素進行分析後，得出更稀薄的空氣對2010年以來全壘打激增情況有一點貢獻的結論。

美聯社報導，研究共同作者、達特茅斯學院氣候科學家曼金指出：「全球暖化給大聯盟榨出全壘打。」而它的原理屬於基礎物理學。

當溫度升高時，空氣分子運動速度會加快且彼此遠離，空氣密度也隨之減小。從球棒擊出的球在較稀薄空氣中會因為球的阻力較小而飛得更遠。

沒有參與上述研究的伊利諾大學物理學家奈森說，只要稍稍助一臂之力就形成全壘打和高飛球接殺的差別。

一群科學家就全壘打數增加一事向MLB諮詢，奈森是其中之一。他根據彈道學和空氣密度隨溫度變化等已知物理學進行簡單計算後，得出了跟達特茅斯學院研究人員相同結論。

奈森和達特茅斯學院團隊發現，空氣每上升攝氏1度，擊出全壘打的機會就提高1.8%。達特茅斯學院研究人員推估，平均而言，每年因為溫度升高而形成的全壘打數僅占整體全壘打數的1%。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）指出，過去40年，美國6、7、8月平均氣溫上升超過攝氏1.1度。

在暖化軌跡最壞的情況下，到了2050年，每年將有大約192支「暖化助攻」的全壘打，2100年將增加至467發左右。

科學家和棒球老將指出，擊出全壘打有更多是非氣候因素造成的，奈森表示，其中又以球和縫線大小為最，因此2021年球季前，大聯盟進行微調以減少球的彈力。

其他因素則包括打者近來關注揮棒角度、打者更有力、球速加快等。這項研究是在聲名狼藉的棒球類固醇年代導致全壘打激增的情況之後才開始進行。

棒球老將和球隊高階主管認為，研究結果與他們的球場經驗吻合。

費城人棒球事務總裁鄧布勞斯基說：「多年以來我們一直有這種感覺，氣溫愈高的時候，球就愈會飛。現在得出科學證據來支持這項論點了。」

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