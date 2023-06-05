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好讀周報／草莓表面「小芝麻」不是種子 果實有學問...還有這些攏系假！

聯合報／ 文／江家豪

●特別的／花托膨大的 叫假果 胚珠發育的 假種皮

生物單元的「果實」，和日常經驗的「水果」是有差異的，有許多我們食用的水果其實不是科學上所稱的果實，因為科學定義的果實是由雌蕊的子房發育而來，但有許多常吃的水果並不符合這樣的要件，接下來讓我們來看看這些獨特的水果吧！

蘋果果實是中間果核的部位，平常食用的部位其實是花托發育來的。圖／取自網路
蘋果果實是中間果核的部位，平常食用的部位其實是花托發育來的。圖／取自網路

★蘋果、梨子的「假果」

蘋果和梨子是大家常吃的水果之一，但其實我們食用的部分並非科學上所稱的果實，因為果實必須由雌蕊的子房發育而來，而蘋果的果肉，卻是由花托膨大而成，因此我們稱之為「假果」。那些我們吃完丟棄的果核，剖開來可以看見蘋果的種子，其實才是真正的果實。經過說明，多數人應該可以把日常經驗跟科學概念稍作結合了。

荔枝龍眼的「果肉」是一種被稱為假種皮的構造，由胚珠的某些部位發育而成。圖／取自網路
荔枝龍眼的「果肉」是一種被稱為假種皮的構造，由胚珠的某些部位發育而成。圖／取自網路

★龍眼荔枝的「假種皮」

五六月的荔枝、七八月的龍眼鮮甜多汁，是許多人喜愛的水果，但卻鮮少人知道我們吃的部位不是真正的果實。它們的果實是核果，是我們平常剝去的外殼，不具有食用價值，那晶瑩剔透香甜多汁的「果肉」則是一種被稱為假種皮的構造，是由胚珠的珠柄或胎座發育而來，在成熟過程中逐漸包覆種子，所以在科學上不能說是果實，反而屬於種子的附屬物。它們的功能和多數果實類似，除了保護種子外，也可以吸引動物取食，進而協助種子的傳播。你可以在種子末端找到一些縫隙把它剝開，下次吃荔枝或龍眼的時候不妨試試看喔！

●看考題／子房發育為果實 胚珠發育為種子

112年會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。圖／翻攝自臉書「國中學習討論群」
112年會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。圖／翻攝自臉書「國中學習討論群

回到試題的討論，這次的考題重點在於同學能否掌握七年級下冊「開花植物有性生殖」的重要概念，只要熟稔「受精後子房發育為果實、胚珠發育為種子」這個觀念，那麼從題幹描述及圖片線索就能輕鬆做答，幾乎是送分題。其實，這類考題之前就曾出現，105年會考第17題南瓜子與葵瓜子的比較，考的也是類似概念。

會考 考題

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