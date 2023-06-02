國中自然／跟著會考題統整學習 肥皂實驗、去汙原理一起學起來

隨著112會考落幕，國二的同學們也要提振精神，迎接明年即將到來的會考囉！你是否有先跟著熟悉112會考試題了呢？在這次的考題中，考到了皂化反應。

皂化反應是國二下課程中重要的實驗，從實驗原理、反應物質及器材、步驟到結論等都需要完全熟悉及理解，才能在答題上增加自己的答對率喔！

肥皂在我們的日常中相當實用，不論是洗衣、洗澡都有可能用得到。那麼肥皂是如何輕鬆帶走髒汙的呢？其中的結構又是如何呢？若進一步延伸，和合成清潔劑又有什麼差別呢？這些也是除了考題中的皂化實驗外需要了解的。

國二同學快點開影片，跟著力宇教育的孟翔老師將肥皂課程做個完整的學習吧，讓你輕鬆面對期末考，也為明年會考打下好基礎。