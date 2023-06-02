國中自然／跟著會考題統整學習 肥皂實驗、去汙原理一起學起來
隨著112會考落幕，國二的同學們也要提振精神，迎接明年即將到來的會考囉！你是否有先跟著熟悉112會考試題了呢？在這次的考題中，考到了皂化反應。
皂化反應是國二下課程中重要的實驗，從實驗原理、反應物質及器材、步驟到結論等都需要完全熟悉及理解，才能在答題上增加自己的答對率喔！
肥皂在我們的日常中相當實用，不論是洗衣、洗澡都有可能用得到。那麼肥皂是如何輕鬆帶走髒汙的呢？其中的結構又是如何呢？若進一步延伸，和合成清潔劑又有什麼差別呢？這些也是除了考題中的皂化實驗外需要了解的。
國二同學快點開影片，跟著力宇教育的孟翔老師將肥皂課程做個完整的學習吧，讓你輕鬆面對期末考，也為明年會考打下好基礎。
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然二下(108新綱)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10497
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言