英語解憂室／「有…」是there is 還是 there has呢？

There is a lion over there. (那裏有一頭獅子。) 這是國中七上英語課程中會學到的句型。同學若使用中文來翻譯這個句子,就很容易使用錯誤的 there has。

今年(112年)的英語會考就出了這一題。國八的同學們,這題你們答對了嗎?

這個題目想必很多同學都答錯,但是如果有觀看過力宇教育Ai學霸國中英語會考總複習影片,使用Yvonne老師的貼心口訣,一定是秒殺本題!輕鬆搞定!

根據Yvonne老師影片解說來解題,「有 there 就有 be」,選項剩下(A) are 跟 (C) will be可以選,接下來,if 當「如果」使用,講的是未來可能會發生的事情,Yvonne老師的另一個口訣—「if當如果,現簡代未來」,if 後面連接的子句,使用現在簡單式來代替未來式,那後面的句子使用未來式,因此答案就只有 (C) will be這個選項。

