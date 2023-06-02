英語解憂室／「有…」是there is 還是 there has呢？

There is a lion over there. (那裏有一頭獅子。) 這是國中七上英語課程中會學到的句型。同學若使用中文來翻譯這個句子，就很容易使用錯誤的 there has。

今年(112年)的英語會考就出了這一題。國八的同學們，這題你們答對了嗎？

這個題目想必很多同學都答錯，但是如果有觀看過力宇教育Ai學霸國中英語會考總複習影片，使用Yvonne老師的貼心口訣，一定是秒殺本題！輕鬆搞定！

根據Yvonne老師影片解說來解題，「有 there 就有 be」，選項剩下(A) are 跟 (C) will be可以選，接下來，if 當「如果」使用，講的是未來可能會發生的事情，Yvonne老師的另一個口訣—「if當如果，現簡代未來」，if 後面連接的子句，使用現在簡單式來代替未來式，那後面的句子使用未來式，因此答案就只有 (C) will be這個選項。

看了Yvonne老師的影片，是不是就不害怕英語會考了呢！趕緊跟上力宇教育Ai學霸的英語會考總複習課程喔！