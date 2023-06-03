閱讀數學／陶哲軒怎麼用ChatGPT (下)

上週聊到當今最傑出的數學家，陶哲軒是如何使用ChatGPT。他認為不應該完全相信GPT的回覆，應該把它的答案當成是對人腦下的提示，用來激盪出更多的靈感。而這就是所謂的批判性思考。

當我們抱持著這樣的心態，就能更加發揮GPT的價值。因為它的回答是基於大量資料，加上一定隨機性的回覆。因此可以跳脫我們獨自思考時的框架，提供不一定正確，但有一定邏輯性的答案。這跟在「發散模式」時尋求的靈光一現，有某種程度的相似，《大腦喜歡這樣學》提過，大腦有專注模式與發散模式，前者是聚精會神，專心投入的狀態，後者則常發生在散步、放鬆時。

專注模式可以提升解決問題的能力，但也見樹不見林；發散模式則讓思緒自然漫遊，容易產生靈感。或許你有過這樣的經驗，讀書時算數學卡住想不出來，離開房間走一走，喝口水回來，忽然就想到解法，發散模式大概就是這種感覺，能讓我們跳脫框架，更靈活的思考，但就算是在發散模式，等待靈感降臨也有點像抽樂透那樣，有點碰運氣的成分在內。

讓GPT成為你的常駐「發散模式」

可在陶哲軒手中，GPT就是他的常駐發散模式。

早在一個月前，陶哲軒就發表了數則他使用GPT的心得：問它數學題目，請它證明，給提示請它找出相關文獻。GPT不一定都能做到完全正確，可它的回應，都能激發陶哲軒更多的靈感，它就像是一位正在散步的博學友人，邊走邊隨意打字，帶點不負責任的心態，想到什麼就回覆你什麼。

AI這項新工具到底該怎麼使用，有各式各樣的說法。陶哲軒的用法讓我們看到不僅是要問個好問題，本身還要具備足夠的判斷力，以及舉一反三的聯想力。在人腦的引導下，人類與AI互下提示，宛如一場雙人舞一樣，或許是一種非常理想的未來人機協作模式。