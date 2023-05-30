好讀周報／誰適合當網紅？美調查顯示41%受訪者自認具備特質

文／陳韻涵

新聞故事：社群媒體發達，許多網紅透過影音創作內容名利雙收、帶動潮流，少數人成功將流量轉作龐大收益，令人稱羨。41%的美國受訪者自認也能當網紅，而創意被公認為當網紅的首要條件。

不少人盯著大小螢幕觀賞網路意見領袖（KOL）、網紅或明星的創作內容，心裡想著：「我也能做到」。不過，空想的人居多，認真考慮並著手落實，甚至轉作全職內容創作者的人仍算少數。

美國的免費線上證件照製作軟體公司「Passport-photo.online」研究人員希望探究，一般民眾對於網紅的看法，以及成為網紅的條件，若轉做全職內容創作者對的生活又會產生哪些影響。結果發現，超過90%的社群媒體使用者至少追蹤一名網紅，約77%的受訪者認為，網紅可算是真正的職業。

此外，超過60%受訪者想當全職內容創作者，另有約63%的美國受訪者表示，如果知道自己會在未來6個月到1年內能會紅，他們明天就會辭去工作。

該線上民調詢問受訪者對網紅的看法，歸納受訪者認為當KOL或網紅需要具備哪些條件或特質，結果眾人公認首要關鍵是創意或創造力（34.6%）、出眾容貌（30%）、魅力（25.8%），其他則為運氣、專業和資金。令人意外的是，41%的受訪者自認為具備當網紅的特質。

電子商務系統服務商Shopify數據顯示，美國知名網紅平均收費約6萬美元（約台幣186萬元），部分虛擬明星每則貼文要價至少7000美元（約台幣21.7萬元）。當受訪者被問到當網紅最吸引人的好處時，24.7%的人說是財富，20.5%的人認為是自我表達的機會，另有人說是可以追尋熱忱所在，且想獲得免費的公關品，而只有17.6%的人說是走紅後的名氣與聲望。

「Passport-photo.online」透過網路民調訪查812名美國人，其中男性占54.2%，女性占45.3%，另0.5%的受訪者在性別方面回答「其他」。若依年齡區分，5%受訪者不到24歲，58%受訪者年齡介於25歲到39歲，26%的人為40歲到54歲，11%受訪者超過55歲。