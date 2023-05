老師救救我／fall ill 是什麼意思？跟跌倒有關嗎？

最近有人問老師:

老師,可以幫我看看這句話嗎:

Kate fell ill during the weekend.(Kate 連假時生病了。)

這裡的 ill 是形容詞嗎?我以為 fell 是動詞,要用副詞來修飾耶…

聰明的你,知道這邊是什麼樣的用法嗎?

基礎連綴動詞

唉呀,還記得我們以前在學校學過,像是 look、smell、taste、sound、feel 這些跟感官有關的 連綴動詞 ,後面可以直接接上形容詞,來補充說明主詞的狀態。

但其實不只這些字,還有很多動詞都可以作為連綴動詞使用,包含同學提到的 fall 唷!以下就列舉其他比較常見的連綴動詞給大家!

fall

Fall 在當連綴動詞使用時,有「變得…」的意思,例如:

Running around all day long, Anna fell asleep as soon as she hit the pillow.(忙了一整天後,Anna 一沾到枕頭就睡著了。)

Amy’s mouth fell open in astonishment as she saw Dwayne Johnson come to her birthday party.(Amy 在看到巨石強森來參加她的生日派對時,驚訝地瞠目結舌。)

seem

Seem 是「似乎、彷彿」的意思,後面可以接上( to be) + 形容詞,其中 to be 又可以省略,所以這種直接加上形容詞的用法也是連綴動詞的使用方式唷。看些例子:

Hank seems unqualified for this job.(Hank 似乎不夠格做這份工作。)

Jason seemed upset yesterday. What happened?(Jason 昨天好像不開心。發生什麼事了?)

Seem 還有其他常見的用法,也可以參考這篇專欄: 【必備英文單字】seem 的常見用法有哪些?原來有這4 種!

grow

Grow 除了可以指「生長」,當連綴動詞時有「逐漸變得…」的意思在,英英解釋就是 to gradually become tired, old, calm, etc.(逐漸變得疲倦、老態、冷靜等)。

They have grown closer to each other throughout the trip.(他們在旅途中關係變得越來越親近。)

I want to grow old with you.(我想跟你白頭偕老。)

stay

Stay 則有「保持(某個狀態)」的意思,像是電台或節目,就很常說這句話:

Stay tuned, and we’ll be right back!(不要轉台,我們馬上回來!)

或者跟朋友道別時,你可以祝福對方:

Stay warm and healthy!(注意保暖和健康唷!)

remain

Remain 的意思是「保持…不變」,比方說:

The students remained seated even though the bell had rung.(雖然下課鐘響了,但學生還是坐在座位上。)

警察在逮捕犯人時,通常會說這句:

You have the right to remain silent.(你有權保持緘默。)

進階連綴動詞

除了以上的連綴動詞之外,還有一些連綴動詞有較固定的搭配方式,以下也一併介紹:

sit /stand still

Still 在這裡是形容詞「靜止的、不動的」,所以合在一起,sit / stand still 就表示「站 / 坐定不動」唷。例如:

You need to stand still so that I can take a pic.(你必須站著不動,我才有辦法拍照。)

break free

Free 是「自由的」,搭配 break,整個 break free 就表達「逃脫、解脫」,可以是具體地逃脫某個地方,也能是從某個狀態中解脫。比方說:

Charlotte finally got to break free from the toxic relationship.(Charlotte 最後終於能從不健康的感情中解脫。)

die young

這組搭配就是字面上的意思,也就是我們中文中常說的「英年早逝」。因為 young 是形容主詞的狀態,而不是死法,因此這也是連綴動詞的應用哦!

It’s a great shame that the talented writer died so young.(那位才華洋溢的作者年紀輕輕就去世,真是太可惜了。)

prove innocent / guilty

最後,在法庭上,當我們要敘述一個人的判決結果時,就很常用 prove innocent / guilty 來形容一個人「證實是無罪的 / 有罪的」唷。大家下次看法律相關的劇也能注意聽聽看哦!

The man was proven innocent after being in prison for 20 years.(那個男人在坐了 20 年的牢後被證實是清白的。)

今天介紹了很多組連綴動詞的用法,希望有解決大家長久以來的疑惑唷~【老師救救我】我們下次見!

