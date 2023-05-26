國際小學堂／美債限危機牽動全球

美國總統拜登在七大工業國集團廣島峰會後，立即趕回華府專注於與共和黨展開提高舉債上限談判，為此取消原定訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞行程。美國國庫長年入不敷出，只能舉債因應，導致國債廿年來增加五倍多，累積接近卅一點四兆美元的現行舉債上限。拜登政府只能要求國會調高債限，否則無法繼續借錢。究竟美國為何會欠下這麼多錢？

葉倫示警 拜登政府如臨大敵

美國財政部長葉倫警告，如果沒有盡快達成協議，美國最快會在下月面臨潛在的災難性違約。如果不提高舉債上限，美國政府將史上首次無法償債，可能會產生災難性的後果。美國聯邦政府將沒有資金繼續維持所有服務，聯邦工作人員將拿不到薪資或被解雇，全球股票市場將大跌，美國經濟可能會陷入衰退。投資者將對美元失去信心，導致經濟迅速疲軟。許多企業會被迫裁員，抵押貸款利率可能會飆升，使住房市場陷入困境。因此拜登政府如臨大敵，要求共和黨掌控的眾院同意調高舉債上限，讓政府得以繼續借錢支應開銷。

美國債限危機迫在眉睫，美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫（左）廿二日第三度協商。（美聯社）

過去十年 赤字最高三兆美元

舉債上限是美國政府能借入的最高資金數額，以支付社會保險、醫療保險和軍隊等各項服務。美國政府每年從稅收和關稅等來源獲得收入，但國庫支出若超過收入，就必須借錢因應，給政府留下赤字。過去十年，美國聯邦政府每年的赤字從四千億美元到三兆美元不等，年底的赤字最終會被計入國家總債務。

為了借錢，美國財政部發行美國國庫券等債券，這些債務最終將連本帶利償還。一旦美國政府達到其舉債上限，財政部就不能再發行債券，聯邦政府的關鍵資金流基本上將因此中止。

舉債上限 已被調高七十八次

美國國債攀升 逼近上限 製表／國際中心 國會負責設定舉債上限，目前美國政府債限是卅一點四兆美元。自一九六○年以來，舉債上限已被調高七十八次，不論民主黨還是共和黨總統執政，都要求調高債限。有時，債限暫時被凍結無法調高，然後會以更高的限額恢復，基本上是追溯性提高債限。

當政府支出更多或收入減少時，美國債務就會增長。美國歷來至少都有一定數量的債務。但美國國債真正開始增長是在一九八○年代，當時的總統雷根實施大幅減稅政策後，稅收不足導致政府需要借更多的錢來開銷。

在一九九○年代，冷戰結束使美國政府得以削減國防開支，經濟蓬勃發展帶來更多稅收，柯林頓政府一度讓美國財政轉虧為盈。但在廿一世紀初，網路泡沫破裂導致經濟衰退。布希政府在二○○一年和二○○三年兩度減稅，然後美國在伊拉克和阿富汗展開大規模軍事行動，在戰爭期間增加了高達六兆美元支出。

當二○○八年金融風暴引發經濟大衰退時，由於失業率達到百分之十，美國政府不得不大量增加支出以救助銀行和增加社會服務，這讓債務迅速增加。

當失業率恢復到經濟衰退前的水平時，二○一七年，川普政府又通過重大減稅措施。在川普執政期間，美國國債增加了七點八兆美元。

然後，新冠疫情來襲。美國政府通過一系列法案，救助遭疫情影響的民眾，抵銷疫情對經濟的衝擊，這些法案都在撒錢，讓美國國債大增。

國防預算 可支配開支最大宗

美國政府支出的最大部分用於強制性項目，如社會保險、醫療補助和醫療保險，這些項目占年度預算近一半。

軍費開支是可支配開支的最大一塊，二○二二年美國國防預算為七千六百七十億美元，是除了社福、醫療保險之外最大項目。其他主要預算項目包括教育、就業培訓及退伍軍人福利支出。