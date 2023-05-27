閱讀數學／陶哲軒怎麼用ChatGPT (上)

上週聊到OpenAI的報告中，指出「數學家」將大幅受到ChatGPT影響。但影響並非總是負面的「被取代」，也可能是如同從騎馬變成開車那樣，透過工具加速發展。對此，陶哲軒做了最好的示範。

誰是陶哲軒

陶哲軒（Terence Tao）被譽為是當今數學界的搖滾巨星，24歲成為UCLA教授，31歲獲得數學界最高榮譽菲爾茲獎。他是美國總統科學技術顧問委員會的成員，日前才在白宮開會，負責提出AI相關的政策建議。不同於刻板印象裡的數學家總是孤獨、與世隔絕，陶哲軒大量與人合作研究，樂於在網路上發表想法。前幾天，他發表了一則貼文，內容如下：

我開始覺得AI工具是 Cunningham's law 的一種變體：

「在網路上得到正確答案的最好方法不是提問，而是張貼錯誤的答案。」

到目前為止已經有好幾次，我問GPT一些問題時，我不滿意它輸出的結果。但是，這些結果卻能誘發我找出更接近正確的答案。最終，我只從GPT產生的文本中借用一兩個句子。然而，如果沒有GPT產生的文本作為提示（prompt），我想我的靈感就不會被啟發，也無從產生我的答案。 」

人腦與電腦互下prompt

在這個例子中，陶哲軒認為不僅是他對GPT下prompt，GPT產生的文字，也反過來可以看成是AI對人類下的prompt。然後，陶哲軒會受到這個錯誤但有趣的提示啟發，進而想出正確答案。符合Cunningham's law，錯的答案引出對的答案。

「盡信書不如無書」

如同我們不能完全相信網路上的論點，自然也不該對GPT的內容全盤接受。我們不能將所有的思考責任轉移到GPT上，應該將他的回覆視為一個建議，一個靈感的來源。這也是所謂的「批判性思考」。

(未完待續)