國中數學／幾何問題小幫手「平行與截角」

會考剛結束，各位國二同學們離明年會考也剩不到一年的時間，大家是否已經進入備考狀態了呢？最近的你們應該正好迎接著幾何問題的考驗。在這困難的考驗中，我們必須清楚了解線與線的平行關係和它的截角性質，日後在解決其它幾何問題才能輕而易舉。

在同一平面上的兩條直線，若可以找到一條共同的垂線，就稱這兩條直線為平行線。而在平面上，一條直線與另外兩條直線相交時，則此直線為另外兩條直線的截線，且兩個交點所形成的八個角稱為截角。這些截角可分成很多類，包含對頂角、同位角、內錯角和同側內角等等。

當所截的兩條直線平行時，這些角會有相等或互補的關係，像是對頂角必相等、同位角必相等、內錯角必相等、同側內角必互補，這些角度關係對接下來在解決平面幾何問題時會十分有幫助。

以下題目圖形看似繁瑣，且條件給的不多，但只要掌握好平行線的截角性質，就可以輕鬆解決問題，快讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起來練習看看吧！