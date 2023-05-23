寫作教室／總是寫出流水帳？ 試試活用「象徵手法」

在寫作中活用一些「小技巧」，便能幫助我們在組織文章時，讓文章更加耀眼；其中善用「修辭」就是一個畫龍點睛的好辦法。

許多同學在寫作時，習慣用「直敘法」將事情的來龍去脈一五一十地寫出來，如此難免有流水帳，或語句過於平板的問題；然而適時加入一些修辭技巧，經過巧思，類比出不同的情感、描摹不一樣的感官細節，更能夠幫助讀者理解作者所要表述的事情，甚至是抽象的情感，尤其在抒情文的寫作上，修辭更是不可或缺。

「象徵手法」是很常見的修辭技巧，朱自清〈背影〉、琦君〈桂花雨〉都是象徵手法的應用名篇。朱自清運用「背影」、「橘子」來象徵父親對子女的愛；而琦君則運用童年「搖桂花」的經歷，表述對家鄉和童年的思念。象徵手法就是藉由找出一個具體事物，藉此設立出一個形象，來表述其中所包含的抽象情意，是屬於比較含蓄且間接的表達。需要注意的是，象徵物必須在文中有足夠的代表性與說服力，才能夠牽動事件的推進，串聯出作者意欲表達的深意。

簡言之，象徵物是我們所能見到，擁有共通形象的事物，藉由這個共通形象，每個人拉出的寓意各自不相同。以〈背影〉為例，坐在車廂中的朱自清，望著父親拖著笨重身軀爬上躍下的背影，黑布大馬褂和買來的橙紅橘子，溫暖的色調渲染出溫情，帶出「背影」、「橘子」這兩樣實有物，背後其實是「父愛」的象徵。這個象徵是屬於朱自清的獨有記憶，可能轉換到其他人身上，父愛又會帶出不一樣的象徵物。

我們可以再以110會考寫作測驗題目〈未成功的物品展覽會〉為例，引文圖表中的「廢棄的魚缸」其實就是一個「失敗經歷的象徵物」，因為養魚失敗而被棄置的魚缸，成為這段記憶的實體象徵，背後要帶出的自然就是這個實有物的意義。

因為事物的確實存在，時刻提醒我們某些已經忘記或捉摸不定的情感，為了讓讀者都能感同身受，下次大家不妨在寫作時，也試著應用象徵手法，帶出深刻的意涵吧！