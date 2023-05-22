好讀周報／從莎草紙到電子紙 「紙」的前世與今生

文／林志鴻

●蔡倫造紙 使用廉價材料 成本大降 促成紙張普及

紙張真是了不起的發明，質地輕薄、吸水性佳、有一定堅韌程度來抵抗磨損。

據《後漢書‧宦者列傳》所記載，自古以來，書籍文檔都以竹簡當成書寫載體，很笨重，後來出現了質地輕柔的縑帛，但是用縑帛製紙的費用很高，於是蔡倫進行技術創新，改用樹皮、破布、麻頭和魚網等廉價材料造紙，大幅降低造紙的成本，促成紙張普及的契機。漢和帝元興元年（西元105年），蔡倫向皇帝報告改進造紙術的成果，皇帝對蔡倫的才能非常讚賞，向各地推廣改進後的造紙技術。漢安帝元初元年（西元114年），朝廷封蔡倫為龍亭侯，所以後來人們都把紙稱為「蔡侯紙」。

西元8世紀，中國人發明的造紙術開始西傳。唐玄宗天寶10年（西元751年），中國和大食（阿拉伯帝國）在怛羅斯（今哈薩克、吉爾吉斯境內）打了一仗，中國戰敗，許多官兵被俘虜到大食，這些被俘官兵中有不少造紙工人，於是造紙術便傳到大食。西元1150年，阿拉伯人在西班牙設立紙廠（從8世紀初，西班牙就被阿拉伯人占領），造紙術開始傳入歐洲。這時，距離蔡倫改進造紙術成功，已經有一千年了！

●造紙術傳入歐洲 經改良使用漸廣

阿拉拍人將造紙術傳入歐洲之前，歐洲人是用羊皮卷來記錄歷史。羊皮卷是動物皮製成，製作過程耗時費力，價格很高。當時的文字是由修道院的僧侶把持壟斷，因為沒有印刷術，書籍只能由僧侶手工抄寫，是一字一句謄寫下來的手抄本，每本手抄書都要付出很高的勞力成本，而且物以稀為貴，教會裡的書都很慎重的鎖在櫃子裡，文盲無緣一窺究竟。歐洲人學會造紙術之後，教會應該會對這項發明感興趣才對，可是他們認為這是異教徒的技術，配不上莊嚴的聖經，只有羊皮卷才有資格。

中國紙張的關鍵物質是桑椹樹皮，歐洲沒有桑椹，所以對他們而言，造紙並不容易，他們改用麻和棉的纖維以及亞麻布當造紙原料，放入水裡煮到纖維質分解，再搗碎成紙漿，倒入乾燥盤上，加入動物膠質，預防吸水，並改良墨水，不要寫在紙張上渲染得太厲害，每張紙都要手工製造，品質非常好。

蔡倫的造紙流程。（圖／取自網路）

接著是印刷術的進步，古騰堡（一位歐洲的刻板印刷師、發明家）印製的聖經材料，有紙，也有羊皮卷，代表了由舊技術過渡到新技術的過程。不久，隨著教育普及，有閱讀能力的人愈來愈多，工業革命的蒸氣機促進了大量生產的年代，破布原料太少，無法滿足造紙的需求，轉而從木漿來克服原料短缺的問題。這個構想的轉變是來自於黃蜂築的巢。

德國教會聖職人員沙雅各布‧克里斯琴‧沙弗（Jacob Christian Schaffer）成功模仿黃蜂的工作，用不同的木頭做出紙樣，後人再改良其造紙程序，做出一張張的紙張來。隨著時代的進展，各式各樣不同用途的紙張大量出現，不再只是當作文字的載體，也可應用於包裝、容器、清潔用品……。

●電子紙 環保又便於攜帶 若沒電 雲端資料怎傳承

到了現代，閱讀不一定是實體書，承載文字的工具也日新月異，你可能在手機、電腦螢幕上閱讀，也可能利用電子閱讀器看書。我就有一台電子閱讀器，它使用電子紙，比起3C螢幕，較接近紙張閱讀的舒適，對於長時間閱讀的人而言，電子紙是比較合適的選擇。

電子紙（e-paper）是一種能夠模仿紙張書寫的電子顯示技術。它是一種低功耗的顯示技術，可長時間顯示內容而不需連接電源。它通常使用黑白色調或灰階顯示，但近年也開始出現彩色電子紙。

電子紙的原理是透過在微粒上施加正負電荷，來控制微粒的顏色。微粒受到正電荷時，會顯示為白色；受到負電荷時，會顯示為黑色。因此，透過對微粒施加不同的電荷，可以顯示出文字和圖像等內容。這種技術耗能極低，只有在顯示內容時消耗電力，使得電子紙成為一種非常環保和便於攜帶的顯示技術。

然後，當載體變成隨身碟或網路上的雲端硬碟，小小記憶體就能容納整座圖書館承載的內容，大家相繼把重要資料備份到雲端，手機甚至預設自動備份重要資料到雲端。生活在現代，傳承的工作變得輕而易舉，但，許多得要有電才行。如果沒有電，雲端上或電腦裡的資料如何傳承呢？說到這裡，焦慮輕輕襲上我心頭……