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好讀周報／擁抱孤獨的燈塔人 未來恐怕消失的職業

聯合報／ 好讀周報
燈塔內平時由技工維護燈器。(圖／交通部航港局提供)
燈塔內平時由技工維護燈器。(圖／交通部航港局提供)

文／記者周湘芸

隨著電子科技發展，燈塔助航功能逐漸式微，近年不少燈塔陸續轉型為觀光活化，去年10月基隆彭佳嶼燈塔也改為全國首座無人燈塔，交通部航港局預計2027年前要達到15座無人燈塔目標，未來有一天說不定「燈塔人」將消失。即將屆齡退休的綠島燈塔管理員陳議星在燈塔出生，繼承前兩代志業，奉獻燈塔40年，他親曝燈塔人該如何擁有「擁抱孤獨的勇氣」。

●曾經駐守7燈塔 奉獻40年

陳議星從小在燈塔出生長大，祖父在日治時期就參與燈塔建造，父親除了參與興建也成為台灣光復後首批駐守綠島的燈塔人。陳議星從小跟在父親身邊耳濡目染，1981年服役完雖考上自來水公司工作，2年後適逢海關燈塔管理員招考，父親希望他回綠島工作，他嘗試報考，至今已投入燈塔工作40年。

今年64歲的陳議星大半輩子奉獻給燈塔，前後曾在基隆、鼻頭角、富貴角、綠島、蘭嶼、蘇澳、彭佳嶼等7座燈塔工作。談到退休後想做什麼？他笑說，一輩子奉獻給燈塔，連休假及空閒時間都致力於綠島文化生態文史調查、記錄燈塔影像，目前還沒想到未來計畫，只想把握與燈塔相處的最後時光。

●生活工作都一起 革命情感

陳議星說，早期燈塔人多是攜家帶眷住在燈塔內，同事間生活、工作都在一起，革命情感很深，隨著時代改變，新進人員陸續進來已有不少文化斷層，加上勞基法嚴格，大家上下班時間明確，多仰賴電子儀器，工作內容也不如過去繁雜。

陳議星（右四）與其父親陳元居（右二）於綠島燈塔外合影。(圖／陳議星提供)
陳議星（右四）與其父親陳元居（右二）於綠島燈塔外合影。(圖／陳議星提供)

●隨著設備科技化 角色轉型

早期燈塔技工工作性質包含電工、機工、木工、雜役、泥水工等各司其職，而燈塔管理員更是要對各項工作有所了解，要經過長時間訓練才能獨當一面。隨著設備科技化及燈塔角色逐漸轉型，使燈塔人工作環境逐漸改變，管理員工作從面對機器設備轉為著重管理與溝通。

●暗夜中指引方向 意義非凡

事實上，燈塔大多設置交通不便地區，即便現今工作環境已好很多，但仍需具備「擁抱孤獨的勇氣」，以及對燈塔的熱忱。對燈塔人來說，在燈塔的生活如同海潮需要輪調往返，可能孤獨且乏味，但在暗夜中指引無數船隻正確方向，卻具有無法取代的意義。

陳議星說，燈塔人多少需經歷外島調動，往往要獨自前往不熟悉環境，除了需面對外島天氣不穩定，也要學會儲備糧食、簡單的維修器材等求生能力，颱風天的深夜更要孤軍奮戰惡劣天氣，偶爾協助船難救援工作等，若是生病等也要有自救投藥能力，早期聯外交通不佳更是有員工在燈塔內病逝。

他也說，燈塔工作是24小時輪值，很多時間需要一人奮戰，最重要的是需要耐得住寂寞。他擔任燈塔人多年，錯過兩個孩子的出生、許多婚喪喜慶等重要時刻，更犧牲與家人相處時間。所幸現在他兩個孩子分別在綠島國小教書、綠島衛生所工作，每周末就是他們一家回台東相聚的日子，也是他最期待的時間。

燈塔 綠島 好讀周報

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