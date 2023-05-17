圖表看時事／國際閱讀素養排名台灣名次前進 仍藏2隱憂

教育部昨與國際同步發布二○二一年國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）結果，台灣學生整體表現成績平均五四四分，在全球四十四個國家／地區，與瑞典並列第七，雖較去年前進一名，是史上最好，但成績也較前次略降十五分，且是高成就者略降、低成就者略升。

而台灣故事體平均分數明顯較說明文分數低，代表學生從文章中感受情緒的能力，比從文章獲取知識能力來得差。專家認為，未來應將高層次思考的閱讀策略向下延伸，強化學生同理心、換位思考的能力。

教育成就評鑑國際協會（ＩＥＡ）每隔五年會針對國小四年級兒童閱讀能力進行調查，本屆首度從紙本過渡到數位評量，並橋接樣本進行分數量尺轉換。今年新加坡、香港、俄羅斯分居前三，台灣雖拿下第七名，但學生整體表現成績平均較前次略降。

閱讀素養 排名前進 藏2隱憂 製表／生活文教中心

計畫主持人、台北教育大學教育系教授張郁雯分析，今年由紙本轉為數位評量，文獻顯示分數會較不理想，不只台灣，全球廿一國分數皆下降。

台灣故事體平均分數五三三分，全球排名第十七；說明文平均分數五四九分，全球排名第七。張郁雯表示，學生習慣在閱讀測驗中找資訊解答問題，而非讀故事的文學賞析，若教學現場改變教學方式，培養學生社會情緒，將高層次思考的閱讀策略教學向下延伸，分數有望提升。

所謂故事體是附帶插圖的短篇小說或故事情節，測驗學生是否理解故事中感受和想法；說明文則是附帶圖表，內容涵蓋科學、歷史訊息或觀點。

中原大學張靜愚紀念圖書館長陳昭珍則說，故事體文本是培養學生想像力、創意力、同理心的重要文體，內容相對抽象，建議老師及家長能多表達自身情感，強化分享、討論與表達的教學策略。

台灣閱讀高成就學生約占五成，較去年略降一成，低成就占一成五，較去年增五％，中程度者不到四成。中正大學師培中心主任連啟舜表示，三、四年級學生已開始從學習閱讀技巧，轉換成透過閱讀去學習新的知識，若沒有在此階段將低成就孩子拉上來，未來恐怕會產生「馬太效應」，強者愈好、弱者愈弱。

國教署長彭富源說，將透過紙本、數位閱讀並行的雙閱讀素養教學模式，辦理教學策略與工作坊，提升教學知能。