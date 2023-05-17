快訊

沒人希望我們留下來？土耳其大選牽動380萬敘利亞難民命運

要變天了！明起鋒面靠近天氣不穩定 山區留意雷陣雨

體育署輔導選手轉戰當工程師 專家提一關鍵轟「騙局」

圖表看時事／國際閱讀素養排名台灣名次前進 仍藏2隱憂

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
教育部昨發布二○二一年國際閱讀素養調查，發現若學齡前能親子共讀、家長熱愛閱讀，也有助學生閱讀表現。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
教育部昨發布二○二一年國際閱讀素養調查，發現若學齡前能親子共讀、家長熱愛閱讀，也有助學生閱讀表現。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

教育部昨與國際同步發布二○二一年國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）結果，台灣學生整體表現成績平均五四四分，在全球四十四個國家／地區，與瑞典並列第七，雖較去年前進一名，是史上最好，但成績也較前次略降十五分，且是高成就者略降、低成就者略升。

而台灣故事體平均分數明顯較說明文分數低，代表學生從文章中感受情緒的能力，比從文章獲取知識能力來得差。專家認為，未來應將高層次思考的閱讀策略向下延伸，強化學生同理心、換位思考的能力。

教育成就評鑑國際協會（ＩＥＡ）每隔五年會針對國小四年級兒童閱讀能力進行調查，本屆首度從紙本過渡到數位評量，並橋接樣本進行分數量尺轉換。今年新加坡、香港、俄羅斯分居前三，台灣雖拿下第七名，但學生整體表現成績平均較前次略降。

閱讀素養 排名前進 藏2隱憂 製表／生活文教中心
閱讀素養 排名前進 藏2隱憂 製表／生活文教中心

計畫主持人、台北教育大學教育系教授張郁雯分析，今年由紙本轉為數位評量，文獻顯示分數會較不理想，不只台灣，全球廿一國分數皆下降。

台灣故事體平均分數五三三分，全球排名第十七；說明文平均分數五四九分，全球排名第七。張郁雯表示，學生習慣在閱讀測驗中找資訊解答問題，而非讀故事的文學賞析，若教學現場改變教學方式，培養學生社會情緒，將高層次思考的閱讀策略教學向下延伸，分數有望提升。

所謂故事體是附帶插圖的短篇小說或故事情節，測驗學生是否理解故事中感受和想法；說明文則是附帶圖表，內容涵蓋科學、歷史訊息或觀點。

中原大學張靜愚紀念圖書館長陳昭珍則說，故事體文本是培養學生想像力、創意力、同理心的重要文體，內容相對抽象，建議老師及家長能多表達自身情感，強化分享、討論與表達的教學策略。

台灣閱讀高成就學生約占五成，較去年略降一成，低成就占一成五，較去年增五％，中程度者不到四成。中正大學師培中心主任連啟舜表示，三、四年級學生已開始從學習閱讀技巧，轉換成透過閱讀去學習新的知識，若沒有在此階段將低成就孩子拉上來，未來恐怕會產生「馬太效應」，強者愈好、弱者愈弱。

國教署長彭富源說，將透過紙本、數位閱讀並行的雙閱讀素養教學模式，辦理教學策略與工作坊，提升教學知能。

素養 圖表看時事

相關新聞

英語解憂室／授與動詞這麼多 到底是for you還是to you呢？

四大特殊動詞——連綴／感官／使役／授與，一直都是考試常出現，也容易混淆的文法概念。上次Yvonne老師介紹了連綴動詞的用法，而特殊動詞中的授與動詞也相當重要...

國中社會╱會考在即 釐清公民專有名詞不失分PART 2【刑事訴訟的程序】

112年國中會考只剩1周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？...

夯劇《人選之人》5本選書帶你看新潮流「造浪者」 全方位品牌力從「心」建立

最近有部夯劇《人選之人—造浪者》(Wave Makers)提到：「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，但創造出這些就會贏嗎？...

圖表看時事／國際閱讀素養排名台灣名次前進 仍藏2隱憂

教育部昨與國際同步發布二○二一年國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）結果，台灣學生整體表現成績平均五四四分，在全球四十四個國家／地區，與瑞典並列第七，雖較去年前進一名，是史上最好，但成績也較前次略降十五分，

紐時賞析／俄烏戰爭讓歐洲「和平紅利」沒了 領袖權衡艱難

In the 30 years since the Iron Curtain came crashing down, t...

紐時賞析／在這波蘭小鎮 俄烏戰爭「讓一切天翻地覆」

Set in a thick forest, ringed by limpid lakes and free of vi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦