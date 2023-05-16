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國中社會╱會考在即 釐清公民專有名詞不失分PART 2【刑事訴訟的程序】
112年國中會考只剩1周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？
公民重視概念理解，因此應注重專有名詞的釐清，包括各種法律的專有名詞、基本人權、五院職權、選舉投票、機會成本等等。尤其是幾乎每年都會出現的法律觀念，其題目可能只考《民法》或《刑法》的單一法律觀念，更多則是綜合在同一題中，一個選項是一種法律責任關係，因此各種法律專有名詞的意義與差別就更顯重要，考生們應特別注意加強釐清法律觀念。
現在就請考生們跟著力宇教育的彤妤老師一起來了解刑事訴訟程序中的專有名詞吧！學習各種法律觀念，不僅能讓考生輕鬆應對考試，對日後的生活也影響甚鉅唷，大家都應該好好學習唷。
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