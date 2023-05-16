快訊

獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中社會╱會考在即 釐清公民專有名詞不失分PART 2【刑事訴訟的程序】

聯合新聞網／ 力宇教育

112年國中會考只剩1周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？

公民重視概念理解，因此應注重專有名詞的釐清，包括各種法律的專有名詞、基本人權、五院職權、選舉投票、機會成本等等。尤其是幾乎每年都會出現的法律觀念，其題目可能只考《民法》或《刑法》的單一法律觀念，更多則是綜合在同一題中，一個選項是一種法律責任關係，因此各種法律專有名詞的意義與差別就更顯重要，考生們應特別注意加強釐清法律觀念。

現在就請考生們跟著力宇教育的彤妤老師一起來了解刑事訴訟程序中的專有名詞吧！學習各種法律觀念，不僅能讓考生輕鬆應對考試，對日後的生活也影響甚鉅唷，大家都應該好好學習唷。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 學霸 升學 會考

相關新聞

英語解憂室／授與動詞這麼多 到底是for you還是to you呢？

四大特殊動詞——連綴／感官／使役／授與，一直都是考試常出現，也容易混淆的文法概念。上次Yvonne老師介紹了連綴動詞的用法，而特殊動詞中的授與動詞也相當重要...

國中社會╱會考在即 釐清公民專有名詞不失分PART 2【刑事訴訟的程序】

112年國中會考只剩1周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？...

夯劇《人選之人》5本選書帶你看新潮流「造浪者」 全方位品牌力從「心」建立

最近有部夯劇《人選之人—造浪者》(Wave Makers)提到：「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，但創造出這些就會贏嗎？...

紐時賞析／在這波蘭小鎮 俄烏戰爭「讓一切天翻地覆」

Set in a thick forest, ringed by limpid lakes and free of vi...

好讀周報／英王加冕爭議多 大英國協成員反應冷淡、群眾示威 

新聞故事：英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）6日在倫敦西敏寺加冕，完成「君權神授」的盛大儀式。然而，英國皇室與大英帝國的存續面臨挑戰，倫敦...

希平方文學部／解析莎士比亞經典喜劇《第十二夜》中的名句

小編最近在讀莎士比亞的喜劇《第十二夜》Twelfth Night 時，讀到了小丑費斯特（Feste, the Fool）的一句話："Better a witty fool than a foolish wit." 嗯...這句深奧的話該如何理解呢？在今天一年一度的社課中，有請我們文學部的指導老師菲比來解惑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦